Бойовикам "ЛНР" обіцяють по 300 тисяч рублів за участь у бойових діях в Сирії - ІС

Співробітники російських спецслужб активно проводять в Донбасі агітаційну роботу.

Бойовиків ОРЛО заманюють на бійню високими "зарплатами" ДАН

Агенти ФСБ РФ в Донбасі агітують бойовиків терористичної організації "ЛНР" і населення тимчасово окупованих районів Донбасу, обіцяючи солідну матеріальну винагороду, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Зокрема, представники ГО "Союз добровольців Донбасу" на чолі з Олександром Бородаєм і "Союзу козаків - воїнів Росії і Зарубіжжя" на чолі з депутатом Держдуми РФ Віктором Водолацьким і представником в Донбасі Лісіциним, проводять відповідну агітацію серед членів "козачих формувань ЛНР". "Добровольцям" пропонується висока зарплата (близько 300 тисяч рублів на місяць) за участь у бойових діях в Сирії.

Крім того, російські спецслужби проводять агітроботу й на шахтах тимчасово окупованих територій Донбасу. Так, на вугільних підприємствах "ДТЕК Свердловантрацит" шахтарям пропонують поповнити лави "народної міліції ЛНР".

"Адміністрація зобов'язує працівників підприємств чоловічої статі відвідати "військкомати" для подальшого проходження польових зборів та відбору "кандидатів" (з виплатою заробітної плати в розмірі тисячі рублів на день) і зарахування за їх результатами до складу підрозділів російсько-терористичних військ", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Раніше помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян заявив, що більше 600 бойовиків терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" відбули з Донбасу для участі в бойових діях в Сирії.