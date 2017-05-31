Бойовик "ЛДНР" не пропустив спостерігачів ОБСЄ через блокпост

Озброєний чоловік не пропустив патруль Спеціальної моніторингової місії через блокпост в контрольованому "ДНР" селі Козацьке.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі (СММ ОБСЄ) заявила, що патрулю місії не дав проїхати через блокпост озброєний бойовик "ДНР", повідомляється в звіті за 30 травня, який опублікований сьогодні на сайті

Інцидент стався в селі Козацьке на півдні Донецької області.



Також сказано, що на блокпосту на автодорозі H-15 поруч з заводом "Каргілл" в підконтрольній бойовикам "ДНР" селі Кременець, який розташований в 16 км на північний захід від Донецька, озброєні чоловіки затримали патруль СММ на 86 хвилин. Про цей інцидент місія також повідомив Спільний центр по контролю і координації.





Нагадаємо, 23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій части Луганської області. В результате вибуху загінув спостерігач-громадянин США, двоє співробітніків місії - громадяни Чехії и Німеччини - отримали поранення.

15 травня українська сторона вказано на необходимость забезпечення безпеки співробітніків Спеціальної моніторінгової місії ОБСЄ в зоне АТО, а такоже зажадала розслідування факту сексуальних домагань бойовиками терористичного угруповання "ДНР" до жінки-спостерігача на окупованій территорії.