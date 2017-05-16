Блокування сайтів та соцмереж може обмежити доступ українців до інформації – Freedom House

У правозахисній організації не бачать підстав для рішення про блокування в Україні інтернет-ресурсів.

У Freedom House не оцінили рішення української влади про заборону російських інтернет-сервісів та соцмереж

Рішення РНБО про блокування в Україні російських сайтів та соцмереж може обмежити доступ українців до інформації та вільного висловлення думок і переконань, вважає директор українського представництва міжнародної правозашитной організаціїМетью Шааф.

"Нас непокоїть таке рішення, що в Україні блокують доступ до медійних ресурсів, сайтів та ЗМІ. Це може призвести до обмеження доступу до інформації, обговорення політичних і соціально важливих питань громадян у плюралістичній медійній сфері", – заявив Шааф в коментарі "Громадському".

Директор зазначив, що не бачить підстав для рішення української влади про блокування доступу, зокрема до "Яндексу" та Mail.ru.

"У часи, коли українська влада говорить одне, а громадяни, зазвичай, говорять інше — то має бути вільний доступ до усіх думок і позицій. Щоб усі могли робити власні висновки", – підкреслив Шааф.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".