Блокування російських ресурсів суперечить свободі слова – генсек Ради Європи

У Раді Європи вважають, що нові санкції України против РФ не відповідають принципу пропорційності.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Ягланда з даного питання.
"Блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб та веб-сайтів новин суперечить нашому загальному розумінню свободи вираження думок та свободи засобів масової інформації. Крім того, такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності", – зазначив генсек.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.
Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".Європейська правда