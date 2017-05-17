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Блокування російських ресурсів суперечить свободі слова – генсек Ради Європи

17 травня в 12:28

У Раді Європи вважають, що нові санкції України против РФ не відповідають принципу пропорційності.

Ягланд
Ягланду не подобається рішення Києва щодо заборони "Вконтакте" та "Одноклассников"
Council of Europe
Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд висловив занепокоєння з приводу рішення Києва ввести санкції щодо російських інтернет-сервісів і соцмереж.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Ягланда з даного питання.

"Блокування соціальних мереж, пошукових систем, поштових служб та веб-сайтів новин суперечить нашому загальному розумінню свободи вираження думок та свободи засобів масової інформації. Крім того, такі широкі заборони не відповідають принципу пропорційності", – зазначив генсек.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".

За матеріалами: Європейська правда
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Теги Росія Україна санкції
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