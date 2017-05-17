Блокування російських інтернет-сервісів та соцмереж: що відомо

DT.UA зібрав усю доступну інформацію про рішення президента заборонити російські інтернет-ресурси в Україні.

З сьогоднішнього дня в Україні офіційною заборонені "Вконтакте", "Яндекс" та "Одноклассники"

Президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травнявід 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Документ фактично забороняє в Україні діяльність російських інтернет-сервісів, а також найбільших російськомовних соцмереж – "ВКонтакте" та "Однокласники". Заборона буде діяти протягом трьох років.

Увечері 16 травня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що указ про заборону російських інтернет-сервісів та соцмереж вже набув чинносты, а також закликав українських інтернет-провайдерів не чекати листа з СБУ та почати почати блокувати контент ресурсів, що потрапили під санкції вже зараз.

Вранці 17 травня указ було офіційно опубліковано у газеті центральних органів виконавчої влади України "Урядовий кур'єр", після чого його можна офіційно вважати таким, що набув чинності.

Які соціальні медіа та портали заборонили?

У новий український список юридичних осіб, на які поширюються санкційні обмеження, увійшли 486 юросіб, більш ніж 80 з яких пов'язані з IT-сферою. Санкції накладені не лише на ресурси Mail.ru (зокрема на соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники"), і сервіси "Яндекса". Під забороною також опинилася діяльність сервісних IT-компаній, що виробляли софт для ведення бізнесу, таких як "1С".

Холдинг Mail.Ru, що потрапив під санкції, контролює свій однойменний портал, поштовий сервіс та соцмережу "Мой мир". Він також здійснює дистрибуцію ряду онлайн-ігор.

Серед сервісів "Яндексу", що потрапили під заборону – популярні інструменти для вимірювання інтернет-аудиторії, "Яндекс.Карти", сервіс зберігання файлів "Яндекс.Диск", російський домен "Яндекс.Таксі" та служба електронних платежів "Яндекс. Гроші".

До нового списку увійшли антивірусні компанії "Лабораторія Касперського" та "Доктор Веб".

Санкції накладені на компанію "1С", офісна продукція якої використовується багатьма українськими підприємствами. До санкційного списку потрапили як російські, так і українські юридичні особи компанії. Під санкціями виявився також російський конкурент "1С" – компанія "Парус", якв виготовляє різноманітний софт для управління підприємством.

Нові санкції торкнулися юридичних осіб компанії "Галактика", яка виробляє системи для підприємств; компанії "Летограф", що виробляє софт для управління документами та автоматизації бізнес-процесів; компанії "Корус Консалтинг СНД", яка працює у сфері електронного документообігу.

Вперше потрапила під санкції російська компанія ABBYY, яка випускає словники Lingvo та популярний програмний продукт FineReader.

Реакція провайдерів на заборону

Одними з перших на указ Порошенка відреагували в одному з найбільших інтернет-провайдерів України – компанії "Тріолан". Співвласник інтернет-провайдера "Тріолан" Володимир Сидоренко заявив, що не знає, як ставитися до заборони з точки зору можливості його технічної реалізації. За його словами, хоча в компанії будуть опрацьовувати реалізацію закону, у користувача завжди буде можливість обійти його, використовуючи VPN, proxy та масу інших рішень.

У великому інтернет-провайдері "Воля" заявили, що виконання указу президента про заборону доступу на території України до російських ресурсів є трудомістким та ресурсо-витратним процесом. У компанії заявили, що їй потрібен час для узгодження подальших дій з реалізації заборони.

Голова правління Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко заявив, що для повного блокування російських сайтів в Україні потрібно два роки і один мільярд доларів.

В той же час, у день оприлюднення указу "Укртелеком" почав роботи по виконанню указу президента Петра Порошенка про заборону надання послуг доступу до російських сайтів. Директор з корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов заявив, що роботи по виконанню вимог про заборону надання послуг доступу до російських сайтів, що потрапили під санкції, будуть проводитися поетапно і за попередньою оцінкою фахівців будуть продовжуватися від декількох днів до тижня.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (Нацкомзв'язку) вже попередила інтернет-провайдерів про адміністративну відповідальність та накладення штрафу за невиконання указу президента про заборону в Україні низки російських соціальних мереж і веб-сервісів

Що сказали правозахисники?

Міжнародні організації з захисту прав людини накинулися на указ Порошенка про нові санкціїіз критикою.

В день оприлюднення указу президента директор українського представництва міжнародної правозахисної організації Freedom House Метью Шааф заявив, що рішення РНБО про блокування в Україні російських сайтів та соцмереж може обмежити доступ українців до інформації та вільного висловлення думок і переконань. Директор зазначив, що не бачить реальних підстав для рішення української влади про блокування доступу, зокрема до "Яндексу" та Mail.ru.

Президент Міжнародної федерації журналістів (МФЖ) Філіп Лерут назвав формою цензури нові санкції влади України щодо низки російських засобів масової інформації та соціальних мереж. За словами президента МФЖ, "свобода слова і свобода преси є основними цінностями демократії у всьому світі, і особливо в ситуаціях напруженості".

Правозахисна організація Human Rights Watch назвала указ про заборону російських ресурсів в Україні "цинічною, політично обґрунтованої атакою" на право громадян отримувати інформацію. Правозахисники наголосили, що заборона торкнеться особистого і професійного життя мільйонів українців.

У свою чергу, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що заборона в Україні російських соціальних мереж "Одноклассники" і "Вконтакте" є не атакою на свободу слова, а необхідним кроком для зміцнення інформаційної безпеки України.

З думкою Турчинова погодилися у НАТО, вказавши на те, що дане рішення – це питання безпеки, а не свободи слова, на що чітко вказав український уряд.

Тим часом, після опублікування президентського указу про блокування російський інтернет-ресурсів в Україні, сайт глави держави піддався хакерській атаці.

Реакція російських соцмереж і потрапили під санкції компаній

В день оприлюднення указу в компанії Mail.Ru Group відреагували на указ президента Петра Порошенка про обмеження в Україні роботи російських інтернет-сервісів і соцмереж, назвавши його "політично вмотивованим". У прес-релізі компанії зазначалося, що "існуючі можливості спеціальних сервісів" дозволять продовжити використання інтернет-ресурсів. У той же час, в компанії не бачать причин для коригування своїх фінансових планів, оскільки "частка українського бізнесу в структурі виручки Mail.Ru Group незначна".

У компанії "Яндекс. Україна" заявили, що від нових санкцій постраждає не лише компанія, але й 11 мільйонів українських користувачів, які регулярно користуються її сервісами для розвитку свого бізнесу. У компанії підкреслили, що її співробітники не порушували українського законодавства.

Тим часом, українські користувачі соцмережі "ВКонтакте" почали отримувати повідомлення від офіційної "Команди ВКонтакте" з посиланням на інструкцію з обходу майбутньої блокування. Фахівці стверджують, що блокування ресурсів можна обійти безліччю способів.