Близько 20% українців хочуть залишити країну через відсутність перспектив

Наміри виїхати з країни практично не залежать від прогнозу респондентів щодо економічного становища країни.

Близько чверті українців висловлюють еміграційні настрої Андрія Товстиженко, ZN.UA

Дві третини українців (66%) не мають наміру залишати країну, свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Відповідаючи на питання стосовно намірів виїхати з України у зв'язку з відсутністю в країні перспектив, 12% опитаних відповіли, що мають намір виїхати на тимчасове працевлаштування і повернутись, коли ситуація в країні поліпшиться, 6% − що мають намір виїхати на постійне проживання за кордон, навіть якщо не вдасться працевлаштуватися за спеціальністю, а 5% − що мають намір виїхати, але це не пов'язано з відсутністю перспектив.

Чим вищим є освітній рівень респондентів, тим вищою є частка тих, хто має намір виїхати на тимчасове працевлаштування і повернутись, коли ситуація в країні поліпшиться (їх частка зростає від 7% серед тих, хто має середню або неповну середню освіту, до 15% серед тих, хто має вищу освіту).

Як показують результати дослідження, наміри виїхати з країни практично не залежать від прогнозу економічного становища країни у найближчому майбутньому. Якщо серед тих, хто вважає, що економічне становище в Україні у найближчі 2-3 роки зміниться на краще, не мають наміру виїжджати з України 68%, то серед тих, хто вважає, що воно зміниться на гірше – стільки ж (68%).

Центр Разумкова

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українських громадян, які працювали за кордоном протягом останніх п'яти років, найбільше виїжджали на роботу до Польщі - 36%, на другому місці Росія (25%), по 5% працювали в Чехії та Німеччині, 3% - в Італії, решта - в інших країнах, в основному Західної Європи.