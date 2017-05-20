Близько 20 російських військових в Донбасі загинули і поранені через вибух боєприпасів – розвідка

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Вибух стався через порушення техніки безпеки.

близько 20 російських бойовиків загинули і отримали поранення в зоні АТО vk.com/strelkov_info

У з'єднаннях та частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ)продовжується зростання числа злочинів і надзвичайних подій на тлі вживання алкоголю і порушення правил безпеки, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"На блокпосту 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1 АК в районі н. п. Ясинувата в приміщенні для зберігання зброї і боєприпасів стався вибух, загинули і поранені до двадцяти військовослужбовців, які, нехтуючи заходами безпеки, вживали спиртні напої та курили в цьому приміщенні", - йдеться в повідомленні ГУР.

Крім того, двоє військовослужбовців частини самовільно залишили передову позицію зі зброєю, побоюючись самосуду з боку військовослужбовців розвідувального підрозділу полку, спостережний пост якого вони обстріляли в стані алкогольного сп'яніння, поранивши при цьому трьох розвідників.

Українська розвідка також повідомляє, що спір між російськими військовими 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК переросла в збройну стрілянину, в результаті один військовослужбовець загинув і один тяжко поранений.

Нагадаємо, 10 квітня військовослужбовці інженерного підрозділу того самого 9-го окремого штурмового мотострілецького полку у стані алкогольного сп'яніння жорстоко побили місцевих мешканців у нічному розважальному закладі Хрещатицького. Одна людина померла від отриманих травм, ще понад десять осіб отримали поранення.

Наприкінці лютого п'яні військовослужбовці 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК ЗС РФ вдерлися до загальноосвітнього закладу Хрустального та погрожували учням і вчителям фізичною розправою.