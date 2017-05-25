Більшість експертів схвалили блокування російських соцмереж – опитування "Демініціатив"

На думку експертів, блокування російських ресурсів принесе більше позитивних, ніж негативних наслідків.

Кожен четвертий український експерт проти блокування російських соцмереж, бо це обмежує його права Телеканал "Звезда"

Більшість експертів позитивно оцінили заборону російських соціальних мереж і сервісів. Як зазначають у фонді "", лише 9 із 40 експертів висловилися проти цього рішення.

Як аргументи на користь указу президента його прихильники найчастіше називали те, що заборонені ресурси були інструментом "гібридної війни" Росії проти України. Серед інших причин підтримки блокування російських інтернет-ресурсів експерти вказували на здатність цього рішення вдарити по російській економіці та його важливість у контексті відмови від усього російського.

Опоненти рішення про заборону пояснювали свою позицію передусім тим, що вона обмежує права та свободи українців і була здійснена без належного пояснення її причин та наслідків для суспільства.

На думку більшості опитаних експертів, блокування російських ресурсів принесе більше позитивних, ніж негативних наслідків. Як позитивні наслідки експерти здебільшого називали обмеження впливу російської пропаганди і посилення інформаційної безпеки країни, а також розвиток аналогічних українських інтернет-сервісів.

Серед негативних наслідків найчастіше згадували посилення суспільної напруги через невдоволення значної частини користувачів російських ресурсів і погіршення міжнародного іміджу країни.

Фонд "Демократичні ініціативи" провів експертне опитування 19–23 травня 2017 року. Усього було опитано 40 експертів.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надавати доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.