Більше ніж 80% українців оцінюють економічне становище країни як погане або дуже погане

Більшість українців вважають бідними і себе, і країну. Чим вищий рівень власного добробуту, ти більш позитивна оцінка ситуації в країні.

Тільки 1% українців оцінюють економічне становище країни як добре Андрій Товстиженко, DT.UA

Оцінюючи економічне становище країни, 39% українців визначають його як дуже погане, а 45% як "досить погане", 14% – "не погане і не добре", і лише 1% – як добре, свідчать дані опитування

Оцінка економічної ситуації в країні залежить від самооцінки рівня добробуту власної родини – серед респондентів, які оцінюють рівень добробуту родини як дуже поганий, 99% оцінюють економічне становище країни як дуже погане або досить погане, тоді як серед тих, хто оцінює рівень добробуту країни як добрий, таку оцінку економічному становищу дають 60%, а 36% вважають, що воно добре або дуже добре.

Центр Разумкова

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 року 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", три чверті (76%) українців вважають, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 13% - в правильному, кожен десятий не визначився з відповіддю.