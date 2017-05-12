Більше 40% біженців з Донбасу відвідували колишні місця свого проживання

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При поїздках на окуповані території 92% стикалися з чергами або іншими перешкодами.

Більшість біженців стикаються з перешкодами при поїздках на окуповані території Урядовий портал

Майже половина вимушених переселенців (42%) відвідували попередні місця свого проживання на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях, свідчать дані дослідження(МОМ).

Основними причинами поїздок на непідконтрольні території є відвідування житла та/або підтримання його в хорошому стані (68%), перевезення речей (53%) та відвідування друзів і/або сім'ї (35%).

Більшість біженців (92%) відзначають, що вони стикаються з перешкодами при відвідуванні непідконтрольних територій, і лише 8% відзначають, що не стикаються з проблемами.

Найважливішими перешкодами є черги на контрольно-пропускних пунктах уздовж лінії розмежування (68%) і транспортне сполучення (25%).

Для 73% біженців основним джерелом інформації про ситуацію на окупованих територіях є інформація від родичів або друзів, які продовжують проживати або відвідувати ОРДЛО. Телебачення та інтернет також є одними з найважливіших джерел інформації.

Дослідження Міжнародної організації міграції проводилося в березні 2017 року. Всього методом особистого інтерв'ю було опитано 1025 внутрішньо переміщених осіб по всій Україні.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у громадській думці України переважає ставлення до жителів тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей як до заручників. Так, 31% вважають, що більшість мешканців окупованої частини Донбасу є заручниками певних обставин (сімейних, матеріальних тощо), 24% вважають, що ці громадяни стали заручниками дій незаконних збройних формувань, а ще 14,5% називають їх заручниками провальної політики центральної української влади щодо звільнення цих територій від російських військ та сепаратистів.