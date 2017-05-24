Бетонні дороги побудують в трьох областях – Омелян

Альтернативи бетонним дорогам немає, вважає міністр інфраструктури.

В Україні почнуть будувати бетонні дороги kmu.gov.ua

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про плани будівництва бетонних доріг у Дніпропетровській, Миколаївській та Закарпатській областях, передає Центр транспортних стратегій.

"Ми давно говоримо про цементних дорогах. І моя мрія, як міністра, щоб, принаймні, Схід і Південь України мали бетонне покриття автодоріг. Плани 2015-2016 років були зруйновані нашою реальністю, коли 95% автодоріг були вже непридатні для використання. Ми повинні їх зараз ремонтувати і відновлювати попередній стан... Одночасно, дивлячись вперед, ми розуміємо, що альтернативи бетонним дорогах немає. З таких доріг, які ми вже плануємо по будівництву в бетоні, - це будуть дороги Дніпропетровської, Миколаївської, Закарпатської областей. Це буде, принаймні, південна частина дороги, яка з'єднає Гданськ та Одесу", - повідомив міністр на форумі UkrCemFor 2017.

Раніше ЦТС писав, що транспортний коридор Львів-Херсон може отримати ділянки доріг з бетонним покриттям.

Нагадаємо також, що в уряді продовжують вивчення ідеї про будівництво бетонних доріг в районі українських портів, де дорожнє полотно піддається прискореного зносу в результаті проїзду великовантажних машин.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") вирішило діяти за мінімального плану на 2017 рік, який передбачає будівництво не більше 700 км доріг.