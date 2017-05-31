Бенедисюка повторно обрали головою Вищої ради правосуддя

За кандидатуру Бенедисюка проголосували 17 членів Ради.

Ігор Бенедисюк переобраний на посаді голови ВСП

Ігоря, який обіймає посаду голови Вищої ради правосуддя з 2015 року, повторно обрали на цю посаду.

Як повідомляється на сайті ВСП, 30 травня Рада розглянула заяву Бенедисюка про припинення його повноважень як голови ВСП і питання про вибори голови Ради.

Наголошується, що заступник голови ВСП Вадим Беляневич вніс пропозицію обрати головою Ради Ігоря Бенедисюка.

"Шляхом таємного голосування 17 голосами "за" Головою Вищої ради правосуддя обрано Бенедисюка Ігоря Михайловича" , – йдеться в повідомленні Ради.

Член ВСП, суддя Вищого госпсуду України Ігор Бенедисюк був обраний головою Вищої ради юстиції 9 червня 2015 року.

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII "ПРО Вищу раду юстиції", який визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності ВСП. Вища рада юстиції був перетворений в Вища рада правосуддя.