Топ Новини
<
>

Бенедисюка повторно обрали головою Вищої ради правосуддя

31 травня в 12:17

За кандидатуру Бенедисюка проголосували 17 членів Ради.

Игорь Бенедисюк
Ігор Бенедисюк переобраний на посаді голови ВСП
Ігоря Бенедисюка, який обіймає посаду голови Вищої ради правосуддя з 2015 року, повторно обрали на цю посаду.

Як повідомляється на сайті ВСП, 30 травня Рада розглянула заяву Бенедисюка про припинення його повноважень як голови ВСП і питання про вибори голови Ради.

Наголошується, що заступник голови ВСП Вадим Беляневич вніс пропозицію обрати головою Ради Ігоря Бенедисюка.

"Шляхом таємного голосування 17 голосами "за" Головою Вищої ради правосуддя обрано Бенедисюка Ігоря Михайловича" , – йдеться в повідомленні Ради.

Читайте також: Ще двоє суддів увійшли до складу Вищої ради правосуддя

Член ВСП, суддя Вищого госпсуду України Ігор Бенедисюк був обраний головою Вищої ради юстиції 9 червня 2015 року.

5 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1798-VIII "ПРО Вищу раду юстиції", який визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності ВСП. Вища рада юстиції був перетворений в Вища рада правосуддя.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Рада голова правосуддя
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...