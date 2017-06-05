Bellingcat анонсувала два нових доповіді по катастрофі MH17

Журналісти ідентифікували російських військових, які транспортували "Бук" до кордону з Україною.
Першf доповідь буде присвячена аналізу виявленої фотографії "Бука", зробленої напередодні катастрофи MH17. Фотографія була поширена російським механіком, який був у Курську, імовірно, навесні 2013 року, передає ТСН.
"Це фото і наш аналіз його служить "відсутньою ланкою" у визначенні місця розташування і видимих деталей "Бука" у проміжку між зимою 2012-2013 і літом 2014 року", – пояснили в Bellingcat.
Друга доповідь вийде під заголовком "MH17 - Водії конвою російського "Бука" у червні-липні 2014 року". Його авторам вдалося ідентифікувати російських військовослужбовців, які транспортували "Бук" до кордону з Україною.
"Ми деталізували окремі вантажні автомобілі та причепи, які брали участь у двох ключових конвоях з червня по липень 2014 року, що були розміщені поблизу кордону Росії й України, надаючи додаткові подробиці діяльності російського 2-го автомобільного батальйону 69-ї Окремої бригади матеріально-технічного забезпечення (військова частина 11385) і 147-го автомобільного батальйону матеріально-технічного забезпечення (військова частина 83466)", – уточнюють автори доповіді.
Доповіді англійською і російською мовами будуть опубліковані в понеділок, 5 червня, о 7:30 за київським часом на сайті Bellingcat.
28 вересня 2016 року міжнародні слідчі у своєму проміжному звіті першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), підтвердили причетність Росії до знищення MH17.
Детальніше про звіт JIT читайте в статті Володимира Кравченка "МН17: за півкроку до істини. Слідчі встановили російські корені "Бука" на сайті DT.UA.