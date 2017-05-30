Австралія призначила нового посла в Україні

Виконання своїх нових обов'язків в Києві дипломат розпочне у вересні.
"Очікується, що до виконання своїх нових обов'язків вона приступить в вересні 2017 року", - повідомила міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, пише ТАСС.
О'Рурк є кадровим дипломатом. Вона працювала в австралійських представництвах в Брюсселі, Бангкоку, а в недавньому минулому була радником-посланником посольства Австралії в Москві.
Офіційно посольство Австралії в Україні відкрили на початку 2015 року. До цього Австралія діяла в нашій країні через посольство Польщі.