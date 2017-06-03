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Аваков розіслав Нацполіції інструкцію поводження з рейдерами

3 червня в 23:08

Поліція наказано вести з рейдерами "жорстку лінію".

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У Вінницькій області затримано 42 рейдера
Національної поліції по всій Україні розіслана інструкція щодо жорстких дій в разі спроби рейдерського захоплення, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, у Вінницькій області "банда тітушек" з 42 осіб спробувала зі зброєю в руках захопити сільгосппідприємство.
 
"Прибулий спецназ поліції діяв чітко - обеззброїв бандитів, поклавши їх в наручниках обличчям в землю. В землю, яку вони хотіли захопити", - зазначив Аваков.
 
Він повідомив, що всі члени банди були арештовані на 2 місяці без права застави.
 
"Це наша нова жорстка лінія! Є ще бажаючі рейдерів, грати тітушінимі м'язами і зброєю - привласнюючи собі право на насильство? Не зрозуміло? Тоді ми йдемо до вас. Дана інструкція розіслана по всіх відділеннях Нацполіціі, по всій країні", - написав він.

 
 
ГПУ провела найбільшу антирейдерську операцію в Дніпропетровській області. Економічний департамент Генеральної прокуратури України в п'ятницю, 28 жовтня, провів найбільшу за кількістю задіяних в ній слідчих і оперативників операцію. У ній брали участь 350 співробітників ГПУ і МВС, які провели 30 обшуків у рейдерів в Дніпропетровській області, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
За матеріалами: DT.UA
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Теги рейдер Аваков область Україна поліція Дніпропетровськ земля зброя операція Facebook
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