Аваков розіслав Нацполіції інструкцію поводження з рейдерами

Поліція наказано вести з рейдерами "жорстку лінію".
У Вінницькій області затримано 42 рейдера
Національної поліції по всій Україні розіслана інструкція щодо жорстких дій в разі спроби рейдерського захоплення, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, у Вінницькій області "банда тітушек" з 42 осіб спробувала зі зброєю в руках захопити сільгосппідприємство.
"Прибулий спецназ поліції діяв чітко - обеззброїв бандитів, поклавши їх в наручниках обличчям в землю. В землю, яку вони хотіли захопити", - зазначив Аваков.
Він повідомив, що всі члени банди були арештовані на 2 місяці без права застави.
"Це наша нова жорстка лінія! Є ще бажаючі рейдерів, грати тітушінимі м'язами і зброєю - привласнюючи собі право на насильство? Не зрозуміло? Тоді ми йдемо до вас. Дана інструкція розіслана по всіх відділеннях Нацполіціі, по всій країні", - написав він.
За матеріалами:
DT.UA
ГПУ провела найбільшу антирейдерську операцію
в Дніпропетровській області. Економічний департамент Генеральної прокуратури України в п'ятницю, 28 жовтня, провів найбільшу за кількістю задіяних в ній слідчих і оперативників операцію. У ній брали участь 350 співробітників ГПУ і МВС, які провели 30 обшуків у рейдерів в Дніпропетровській області, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.