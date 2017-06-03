Аваков розіслав Нацполіції інструкцію поводження з рейдерами

Національної поліції по всій Україні розіслана інструкція щодо жорстких дій в разі спроби рейдерського захоплення, повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, у Вінницькій області "банда тітушек" з 42 осіб спробувала зі зброєю в руках захопити сільгосппідприємство.



"Прибулий спецназ поліції діяв чітко - обеззброїв бандитів, поклавши їх в наручниках обличчям в землю. В землю, яку вони хотіли захопити", - зазначив Аваков.



Він повідомив, що всі члени банди були арештовані на 2 місяці без права застави.



"Це наша нова жорстка лінія! Є ще бажаючі рейдерів, грати тітушінимі м'язами і зброєю - привласнюючи собі право на насильство? Не зрозуміло? Тоді ми йдемо до вас. Дана інструкція розіслана по всіх відділеннях Нацполіціі, по всій країні", - написав він.