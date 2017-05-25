Аваков підтвердив помилку в розслідуванні справи Шеремета

На думку голови МВС, "технічна помилка ні на що не вплинула".

Голова МВС обурений діями журналістів, які вказали на прорахунки слідства у справі Шеремета Прес-служба Кабміну України

за допущену під часпомилки слідча група перевіряє зібрані раніше матеріали по справі, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Недбалість змусила нас повністю переробити весь масив заново, перевіряючи кожен з фактівю І ми зараз цим займаються", – заявив глава МВС в ефірі "24 каналу" в четвер увечері, 25 травня.

Міністр назвав допущену одним із співробітників помилку "технічної", яка, "ні на що істотно не вплинула".

Аваков також висловив обурення діями авторів документального фільму "Вбивство Павла", які встановили факти, невідомі офіційному слідству. Глава МВС назвав злочином приховування фактів від слідства.

"Слідство розслідує, і в цей час журналісту стає відомий додатковий факт. І журналіст не ділиться цим додатковим фактом зі слідством, а знімає кіно. Я вважаю, що це виглядає трохи дивно", – обурився міністр.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко вказав на помилку слідства у справі Шеремета: слідство випустило з уваги камеру зовнішнього спостереження біля будинку журналіста.

Служба безпеки України в черговий раз заявила, що її співробітники не знищували записів з камер зовнішнього спостереження, сервери яких були вилучені в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

им не менш, DT.UA володіє інформацією, що після повернення одному з магазинів поруч з місцем загибелі Шеремета серверів з інформацією з камер зовнішнього спостереження, вилучених раніше співробітниками СБУ, ця інформація з носіїв зникла.

Нагадаємо, 15 травня поліція допитала екс-співробітника СБУ Ігоря Устименка в рамках розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Авторам документального фільму "Вбивство Павла" вдалося з'ясувати, що Устименко приїжджав до дому Шеремета в ніч напередодні вбивства і провів там більше години. Офіційне слідство цією інформацією не володіло.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.