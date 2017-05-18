Апеляційний суд вирішив не заарештовувати фігуранта справи Мартиненко

Перший заступник голови "Нафтогазу" залишається на волі під особисту поруку кількох народних депутатів.
Як повідомляє прес-служба суду, у середу колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва не задовольнила скаргу, подану прокурором, і залишила без змін на рішення слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 22 квітня 2017 року, "яким відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива - першого заступника керівника відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного Переломи С. В. та застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки з покладанням на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінально-процесуального кодексу України, стосовно підозрюваного Переломи С. В."
Увечері увечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
В той же день детективи затримали другого фігуранта у цій справі – заступника голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Сергія Перелому. Голова САП Назар Холодницький повідомив, що обвинувачення наполягатиме на його арешті з альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави.
У 2016 році Перелому заарештовували у справі "Одеського припортового заводу", але він вийшов з СІЗО після внесення 80 мільйонів гривень застави.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,