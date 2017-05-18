Апеляційний суд вирішив не заарештовувати фігуранта справи Мартиненко

Перший заступник голови "Нафтогазу" залишається на волі під особисту поруку кількох народних депутатів.

Перелому поки залишиться на волі ipress.ua

Апеляційний суд Києва підтвердив запобіжний захід для першого заступника глави правління "Нафтогазу України" Сергія Переломи, якого Національне антикорупційне бюро України затримувало по так званій "справі Мартиненко". Таким чином, Перелому залишається на волі під особисту поруку кількох народних депутатів, як це раніше вирішив Солом'янський суд Києва.

Як повідомляє прес-служба суду, у середу колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва не задовольнила скаргу, подану прокурором, і залишила без змін на рішення слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 22 квітня 2017 року, "яким відмовлено в задоволенні клопотання старшого детектива - першого заступника керівника відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного Переломи С. В. та застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки з покладанням на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінально-процесуального кодексу України, стосовно підозрюваного Переломи С. В."

Увечері увечері 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Затримання було проведено в рамках розслідування справи про закупівлі ДП "СхідГЗК" концентрату урану через австрійську прокладку. За даними слідства, колишній член парламентської фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко є співучасником розтрати понад 17 мільйонів доларів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

В той же день детективи затримали другого фігуранта у цій справі – заступника голови правління НАК "Нафтогаз Україна" Сергія Перелому. Голова САП Назар Холодницький повідомив, що обвинувачення наполягатиме на його арешті з альтернативою внесення 100 мільйонів гривень застави.

У 2016 році Перелому заарештовували у справі "Одеського припортового заводу", але він вийшов з СІЗО після внесення 80 мільйонів гривень застави.