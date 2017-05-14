Топ Новини
<
>

Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом

14 травня в 20:46

Global Hawk збирав розвідувальну уздовж лінії розмежування на висоті 15,5 тисяч метрів.

RQ-4 Global Hawk БПЛА США
Стратегічний БПЛА RQ-4A Global Hawk з 2015 року літає над Донбасом. До цього його використовували в Лівії
wikimedia.org
Стратегічний безпілотний літальний апарат Армії США RQ-4A Global Hawk в неділю, 14 травня, здійснив 10-годинний розвідувальний політ над зоною проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

БПЛА з позивним UAVGH000 вилетів з авіабази на Сицилії та курсував з півночі на південь на висоті 15,5 тисяч метрів уздовж лінії розмежування, не перетинаючи її. Кілька разів він на 70-80 кілометрів наближався до російського кордону.

З урахуванням можливостей ведення розвідки на 300 кілометрів у глибину, БПЛА міг збирати розвіддані на окупованій та підконтрольній уряду території України, а також у прикордонних областях РФ.

Маршрут безпілотника після вильоту з Італії пролягав над Грецією, Болгарією та Румунією. У повітряний простір України Global Hawk увійшов північніше території Молдови.

Читайте також: З початку місяця прикордонники зафіксували в АТО 16 безпілотників бойовиків - Держприкордонслужба

У лютому Global Hawk двічі залітав у повітряний простір України для проведення аеророзвідки над Донбасом.

У 2016 році американський БПЛА RQ-4A Global Hawk здійснив чотири розвідувальних польоти над зоною АТО.

Раніше RQ-4A Global Hawk з позивним UAVGH000 використовувався для виявлення і знищення цілей бойовиків "Ісламського держави" в Лівії з допомогою його озброєння.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги аэроразведка АТО ОРДЛО Донбас США БПЛА
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ