Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом

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Global Hawk збирав розвідувальну уздовж лінії розмежування на висоті 15,5 тисяч метрів.

Стратегічний БПЛА RQ-4A Global Hawk з 2015 року літає над Донбасом. До цього його використовували в Лівії wikimedia.org

Стратегічний безпілотний літальний апарат Армії США RQ-4A Global Hawk в неділю, 14 травня, здійснив 10-годиннийнад зоною проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

БПЛА з позивним UAVGH000 вилетів з авіабази на Сицилії та курсував з півночі на південь на висоті 15,5 тисяч метрів уздовж лінії розмежування, не перетинаючи її. Кілька разів він на 70-80 кілометрів наближався до російського кордону.

З урахуванням можливостей ведення розвідки на 300 кілометрів у глибину, БПЛА міг збирати розвіддані на окупованій та підконтрольній уряду території України, а також у прикордонних областях РФ.

Маршрут безпілотника після вильоту з Італії пролягав над Грецією, Болгарією та Румунією. У повітряний простір України Global Hawk увійшов північніше території Молдови.

У лютому Global Hawk двічі залітав у повітряний простір України для проведення аеророзвідки над Донбасом.

У 2016 році американський БПЛА RQ-4A Global Hawk здійснив чотири розвідувальних польоти над зоною АТО.

Раніше RQ-4A Global Hawk з позивним UAVGH000 використовувався для виявлення і знищення цілей бойовиків "Ісламського держави" в Лівії з допомогою його озброєння.