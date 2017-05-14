Американський безпілотник провів розвідку над Донбасом

Global Hawk збирав розвідувальну уздовж лінії розмежування на висоті 15,5 тисяч метрів.
БПЛА з позивним UAVGH000 вилетів з авіабази на Сицилії та курсував з півночі на південь на висоті 15,5 тисяч метрів уздовж лінії розмежування, не перетинаючи її. Кілька разів він на 70-80 кілометрів наближався до російського кордону.
З урахуванням можливостей ведення розвідки на 300 кілометрів у глибину, БПЛА міг збирати розвіддані на окупованій та підконтрольній уряду території України, а також у прикордонних областях РФ.
Маршрут безпілотника після вильоту з Італії пролягав над Грецією, Болгарією та Румунією. У повітряний простір України Global Hawk увійшов північніше території Молдови.
У лютому Global Hawk двічі залітав у повітряний простір України для проведення аеророзвідки над Донбасом.
У 2016 році американський БПЛА RQ-4A Global Hawk здійснив чотири розвідувальних польоти над зоною АТО.
Раніше RQ-4A Global Hawk з позивним UAVGH000 використовувався для виявлення і знищення цілей бойовиків "Ісламського держави" в Лівії з допомогою його озброєння.Інтерфакс-Україна