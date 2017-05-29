Активісти зірвали концерт Лободи в Одесі

Клуб, в якому мали виступати співачка, двічі "мінували".

Організатори концерту поп-співачки Світлани Лободи в одеській Аркадії заявили про скасування заходу після того, як акція біля клубу переросла у бійку з поліцією, передає "Думська".

Активісти ряду патріотичних організацій ввечері 28 травня зібралися біля клубу Ibiza, де повинен був відбутися концерт Лободи. Вони протестували проти виступу співачки, яка регулярно гастролює в Росії, бере участь у пропагандистських телепрограмах, заперечує факт агресії РФ проти України і публічно підтримує російських виконавців, яким заборонений в'їзд в Україну з-за відвідування окупованого Криму.

Для забезпечення порядку на місце прибули десятки поліцейських.

Спочатку акція проходила мирно, проте під час спроби поліцейських здійснити огляд двох учасників акції зав'язалася бійка. Був застосований сльозогінний газ, хтось кинув у натовп дві димові шашки та петарди.

Кілька активістів були затримані, але незабаром їх відпустили.

Протягом вечора до поліція отримала два повідомлення про замінування клубу, але ця інформація не підтвердилася.

У листопаді минулого року в Києві у палаці "Україна" відбулися зіткнення поліції з правими активістами, які виступають проти концерту Потапа й Насті, які продовжують гастролювати в Росії.

Також праві активісти неодноразово зривали концерти Ані Лорак в Україні.