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Аеропорт "Жуляни" відновив роботу

25 травня в 17:14

В аеропорту проводився капітальний ремонт злітно-посадкової смуги.

аеропорт Київ, Жуляни, термінал А
У "Жулянах" відремонтували злітну смугу
Столичний аеропорт "Київ" (Жуляни) відновив свою роботу після десятиденної перерви.

"10 днів, з 14 по 24 травня, в аеропорту тривав поточний ремонт покриття злітно-посадкової смуги. Усі рейси в цей період виконував Міжнародний аеропорт Бориспіль", - повідомила прес-служба аеропорту на офіційній сторінці в Facebook.

Зазначається, що першу посадку на відремонтовану смугу скоїв 1:10 літак польської авіакомпанії LOT Polish Airlines (рейс Варшава-Київ).

Під час ремонту ЗПС також виконувались роботи по реконструкції, модернізації терміналів аеропорту та встановлення нового обладнання з метою збільшення пропускної спроможності підприємства.

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Раніше в аеропорту пояснили, що ця зима була дуже складною із-за метеоумов, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою, все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, але і на стані злітно-посадкової смуги.

За матеріалами: DT.UA
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Теги аеропорт ремонт Жуляни
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