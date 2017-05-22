Аеропорт "Бориспіль" продовжує переговори з Ryanair

Незважаючи на запевнення президента і міністра інфраструктури, остаточні домовленості з Ryanair не досягнуті.

З'ясувалося, що ніякий Ryanair з Борисполя поки що не летить Ryanair

ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) продовжує вести переговори з найбільшою європейською лоукост авіакомпанією Ryanair, повідомив глава аеропорту Павло Рябікін.

"На сьогоднішній день переговори тривають. Ми окреслили існуючі проблеми і розбили їх на дві частини – технологічна, яка полягає в їх обслуговуванні на території "Борисполя", і фінансово-організаційна - наші ставки зборів, які їм доводиться платити", - повідомив Рябікін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, підхід авіакомпаній був у тому, що вони хочуть низьку фіксовану суму зборів і не більше, а аеропорт пояснив їм, що регулювання передбачає диференційований показник від злітної маси, інші речі.

"Ми визначили, що для стимулювання нових напрямків нам необхідно знизити ті ставки, про які ми говорили. Міністерству дали чіткі показники, що повинно бути змінене у регуляторній базі, для того, щоб нові, в тому числі бюджетні перевізники, змогли літати в Україну і пропонувати тут свої послуги", - зазначив Рябікін.

26 квітня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що найбільший європейський лоукостер Ryanair наприкінці вересня почне польоти з аеропорту Львова і київського аеропорту "Бориспіль". "Вони будуть літати з Борисполя і Львова. Вчора були успішні переговори цих аеропортів з керівництвом компанії Ryanair. Ми продовжуємо роботу за графіком", - сказав він.

12 травня президент Петро Порошенко повідомив, що на сьогодні вже розроблена програма по залученню лоукостів в Україну. "Ми робимо абсолютно скоординовану програму залученню в Україну великої кількості авіакомпаній, так званих лоукостів, які дадуть можливість за кілька десятків євро організувати квиток в обидві сторони", — сказав Порошенко.