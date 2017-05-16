Абітурієнти з Криму та Донбасу зможуть вступити до вишів України без ЗНО

У навчальних закладах чотирьох областей країни для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій передбачені спеціальні квоти.
Відповідний законопроект підтримало 238 народних депутатів. Він передбачає внесення змін до ч.3 статті 44 Закону України "Про вищу освіту".
"Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України", - йдеться у цитованій "УНН" поправці.
При цьому зазначається, що в рамках квот передбачена тисяча місць держзамовлення, які розподілятимуться між вишами чотирьох областей у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.
Доповідач з цього питання, народний депутат Олександр Співаковський, повідомив, що на реалізацію законопроекту потрібно близько 25 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що в своїй статті для DT.UA Оксана Онищенко писала, що практика шкільного репетиторства є проявом більш глибоких проблем української освіти. Батьки сумніваються у тому, що шкільні програми відповідають програмам ЗНО.
Детальніше про проблеми репетирорства в Україні читайте в статті Оксани Онищенко "Що робити з репетиторством у школах? Поради міжнародних експертів" у тижневику "Зерало тижня. Україна".DT.UA , УНН , Корреспондент.net ,