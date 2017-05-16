Абітурієнти з Криму та Донбасу зможуть вступити до вишів України без ЗНО

У навчальних закладах чотирьох областей країни для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій передбачені спеціальні квоти.

Мешканці тимчасово окупованих територій України вступатимуть до вишів за квотами Никинформ

Верховна Рада України під час засідання у вівторок, 16 травня, проголосувала за законопроект №6116, який дозволяє абітурієнтам з Криму та Донбасу вступати доза результатами конкурсу, без складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідний законопроект підтримало 238 народних депутатів. Він передбачає внесення змін до ч.3 статті 44 Закону України "Про вищу освіту".

"Для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України", - йдеться у цитованій "УНН" поправці.

При цьому зазначається, що в рамках квот передбачена тисяча місць держзамовлення, які розподілятимуться між вишами чотирьох областей у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Доповідач з цього питання, народний депутат Олександр Співаковський, повідомив, що на реалізацію законопроекту потрібно близько 25 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що в своїй статті для DT.UA Оксана Онищенко писала, що практика шкільного репетиторства є проявом більш глибоких проблем української освіти. Батьки сумніваються у тому, що шкільні програми відповідають програмам ЗНО.

Детальніше про проблеми репетирорства в Україні читайте в статті Оксани Онищенко "Що робити з репетиторством у школах? Поради міжнародних експертів" у тижневику "Зерало тижня. Україна".