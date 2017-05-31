37% новинного потоку на українському ТБ складають політичні новини – дослідження

Частка новинних повідомлень з декількома точками зору на події в порівнянні з попередніми роками зросла.

Соціологи проаналізували випуски новин провідних українських телеканалів

Більш ніж третину новинного потоку в ефірі українських телеканалів складають політичні новини в Україні. Про це свідчать дані дослідження, проведеного за участю вчених інституту соціології НАН України.

Як повідомляє "Академія української преси", дослідження проводилося методом контент-аналізу. Фахівці вивчали новини прайм-тайму (19:00-23:00) семи провідних українських телеканалів – "Інтер", "1+1", "Україна", СТБ, ICTV, UA:Перший та 5 канал.

"37% новинного потоку − політичні новини в Україні (у лютому 2017 – 40%, у червні 2016 – 32%, у вересні 2015 року 46%). Диференціація каналів за цим показником виразніша, аніж у лютому цього року", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що частина новинних повідомлень з декількома точками зору на події змінюється в невеликому діапазоні, але в цілому зростає в порівнянні з попередніми роками (17% – у травні, 15% – в лютому, 12% – в 2016 році, 14% – в 2015).

Крім того, в новинах про конфлікт в Донбасі зберігається тенденція до менш емоційного маркування учасників конфлікту. У травні та лютому Росія та її лідери були домінантним міжнародним контекстом обговорення подій.

Наголошується, що новини травня мають більш оптимістичний характер: конфліктна тональність обговорення подій становила 45% і знизилася із 52%, зафіксованих на першому тижні лютого.

В той же час, відмінності в політичних схильностях новинних програм каналів залишаються виразними.

Нагадаємо, Україна піднялася до 102 місця в рейтингу свободи преси міжнародної організації "Репортери без кордонів". "Сусідами" України у рейтингу виявилися Гвінея (101 місце), Непал (100) і Ліван (99), а також Бразилія (103), Кувейт (104) і Еквадору (105).