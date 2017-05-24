23 посадових особи затримано у рамках великої антикоррупційної операції - Матіос

Співробітники Нацполиции спільно з військовими прокурорами проводять більш ніж 400 обшуків у податківців на території 15 областей України.

Матіос розповів про масштабну антикорупційну операцію, в рамках якої були затримані більше двох десятків податківців по всій країні DT.UA

Правоохоронці затримали 23 представників податкових адміністрацій в областях у рамках проведення великої антикорупційної операції, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"В даний час затримано 23 особи високих посадових осіб", - повідомив Матіос на брифінгу в аеропорту "Жуляни" (Київ) в середу.

За його словами, в рамках кримінального провадження за так званим податковим майданчиками Клименка до відповідальності будуть притягнуті і співробітники правоохоронних органів.

Головний військовий прокурор розповів, що в рамках операції співробітники Нацполіції спільно з військовими прокурорами проводять більш ніж 400 обшуків у податківців на території 15 областей України.

"У рамках розслідування кримінальної справи ми передбачаємо притягнути до відповідальності працівників органів прокуратури, співробітників органів Служби безпеки та співробітників органів державної податкової адміністрації. Без цього триєдиного спрута в державі не почалася б війна. Було пограбовано державу на такі мільярди гривень унаслідок тотального збагачення людей, які досі спокійно перебували в Україні", - підкреслив він.

За словами Матіоса, це лише "перша хвиля затримань".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який також брав участь у брифінгу, зазначив, що це найбільша антикорупційна операція, яка проходила коли-небудь в масштабах країни.

У серпні минулого року генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що компанії, що мають відношення до екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка та бізнесмена Сергія Курченка, за попередніми оцінками нанесли державі збиток у 198 млрд грн.

Луценко, при цьому зазначив, що половина проаналізованих фірм, загнаних на так звані "майданчики Клименка", вкрала у країни кошти, співмірні з видатковою частиною річного бюджету України.

На початку березня головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що Голосіївський районний суд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування в відношенні екс-міністра доходів і зборів в уряді Миколи Азарова Олександра Клименка.