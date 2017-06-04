Змодельовано затоплення Нью-Йорка в результаті глобального потепління

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Затоплення станеться в результаті підвищення температури на два градуси Цельсія.

Нью-Йорк може бути затоплений в результаті глобального потепління

Vimeo-канал Claire&Max's опублікував відео під назвою two°C - New-York City, яке ілюструє затоплення Нью-Йорка в результаті підвищення глобальної середньої температури на Землі на два градуси Цельсія.

На думку вчених, при підвищенні температури на два градуси Цельсія відбудуться незворотні зміни системи атмосферної циркуляції. Це призведе до танення льодовиків, через що підвищиться рівень моря. До 2100 року відбудеться затоплення прибережних міст, а також зникнуть деякі населені острови, в тому числі Мальдіви.

two°C - New-York City from Claire&Max on Vimeo.

1 червня президент США Дональд Трамп заявив про вихід країни з Паризького кліматичної угоди – найбільшої угоди 195 країн, яка повинна була допомогти світові уникнути негативних наслідків глобального потепління.

Через годину після оголошення свого рішення про вихід з Паризької кліматичної угоди Трампу зателефонувала Ангела Меркель, щоб з'ясувати його позицію. Пізніше відбулися телефонні розмови з Терезою Мей, Эммануелем Макроном і Джастіном Трюдо. Прем'єр Канади, після своєї розмови з Трампом, висловив своє розчарування рішенням американського президента і нагадав про прихильність Канади угоді про зміну клімату.

Розкритикував американського президента і Макрон, який у своєму англомовному відеозверненні розповів, що Франція і далі буде дотримуватися угоди. Британська прем'єр Тереза Мей не висловила своєї позиції, однак раніше вона відзначала, що буде поважати будь-яке рішення союзних США.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пішов з посади радника президента США Дональда Трампа на знак протесту проти виходу з Паризького угоди.