Зіткнення з астероїдом змусило супутник Сатурна обертатися на боці

Вісь обертання Енцелада змістилася на 55 градусів.

Енцелад обертається на боці через давнє зіткнення NASA

Вчені місії Cassini заявили про те, що давнє зіткнення з астероїдом змусило супутник Сатурна Енцелад "перекинутися" на бік. Як повідомляється на сайті NASA, дослідники виявили, що вісь обертання супутника була переорієнтована через зіткнення з іншим небесним тілом в далекому минулому.

На думку дослідників, вісь обертання Енцелада була повернена на 55 градусів. Дослідники виявили мережу басейнів і каналів, які можуть виявитися залишками колишнього екватора і полюсів.

Крім того, вчені припускають, що "тигрові смуги" на південному полюсі Енцелада є наслідком не внутрішніх процесів, а зіткнення з астероїдом, який "прорізав" їх.

Космічна станція Cassini-Huygens, вартість якої складає більше 3 мільярдів доларів, була запущена в космос в 1997 році для дослідження Сатурна і його супутника Титана.

Cassini названа на честь італійського науковця Жана Доменіко Кассіні, який довів, що кільце Сатурна складається з двох частин, розділених темною смугою (розподіл Кассіні), а також передбачав, що кільця Сатурна складаються з часток різних розмірів.

Cassini-Huygens – одна з найбільш грандіозних космічних станцій, що були запущені в космос. Вона наповнена величезною кількістю інструментів і камер для точних вимірювань і високоякісних знімків в різних атмосферних умовах і спектрі кольору. Космічна станція складається з орбітальної станції Cassini (побудована NASA) і зонда Huygens (European Space Agency).

Місія Cassini є спільним проектом NASA, ЄКА (Європейське космічне агентство) та Італійського космічного агентства.

Одне з досягнень вчених NASA, досліджують фотографії з Cassini, - виявлення рідкої води в глибині Титану. Також раніше NASA опублікувало небувало чіткі фото кілець Сатурна.