"Зірка інопланетян" знову почала тьмяніти

Загадкова зірка KIC 8462852 , миготіння якої пов'язують з діяльністю інопланетних цивілізацій, знову почала тьмяніти. Про це повідомила астроном Джейсон Райт з університету Пенсільванії на своїй сторінці в Twitter.

"Зірка Таббі знову потьмяніла. Я закликаю всіх астрономів, які будуть працювати на телескопах в найближчі 48 годин, отримати її спектр і опублікувати його", - написала вона.

ALERT:@tsboyajian's star is dipping



This is not a drill.



Astro tweeps on telescopes in the next 48 hours: spectra please!