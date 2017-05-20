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"Зірка інопланетян" знову почала тьмяніти

20 травня в 11:52

На даний момент зірка знаходиться за Сонцем для спостерігачів з Землі.

звезда кометы
Зірка KIC 8462852 знову тьмяніє
NASA
Загадкова зірка KIC 8462852, миготіння якої пов'язують з діяльністю інопланетних цивілізацій, знову почала тьмяніти. Про це повідомила астроном Джейсон Райт з університету Пенсільванії на своїй сторінці в Twitter.

"Зірка Таббі знову потьмяніла. Я закликаю всіх астрономів, які будуть працювати на телескопах в найближчі 48 годин, отримати її спектр і опублікувати його", - написала вона.

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У жовтні 2015 року астрономи з Єльського університету заявили про те, що світність зірки два рази знижувалася на чверть за останні сім років. На думку дослідників, це могло вказувати на існування навколо зірки сфери Дайсона, створеної цивілізацією інопланетян. До цього астрономи припускали, що навколо зірки може кружляти цілий рій комет, але подальші спостереження показали, що за останні 100 років її яскравість впала на 0,16 зоряних величини, що поставило під сумнів цю теорію.

Пізніше вчені вивчили зміну яскравості зірки з грудня 2009 року, коли був запущений телескоп "Кеплер", по травень 2013 року. Розрахунки дослідників показали, що яскравість "зірки інопланетян" падала зі швидкістю 0,3% на рік, і за перші тисячу днів роботи "Кеплера" вона впала на 0,9%. Потім вона падала ще швидше, і буквально через півроку після цього вона впала на 2%. Потім швидкість її зниження знизилася, і на поточний момент вона впала на 3%.

Вчені також заміряли коливання яскравості інших зірок, що підтвердило припущення про те, що KIC 8462852 є унікальним світилом, чию поведінку не можна пояснити за допомогою існуючих моделей.

За матеріалами: DT.UA
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Теги зірка астроном інопланетянин вчені
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