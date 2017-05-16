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Жертви "віруса-здирника" заплатили 70 тисяч доларів викупу

16 травня в 11:21

Адміністрації президента США не відомо жодного випадку розблокування комп'ютера після виплати викупу.

 

Компьютерный вирус
Жертви WannaCry заплатили шахраям 70 тисяч доларів
Жертви атаки вірусом WannaCry до теперішнього моменту виплатили в загальній складності не менше 70 тисяч доларів викупу. При цьому до цих пір не відомо жодного випадку розблокування комп'ютера після здійснення виплати, заявив радник президента США з національної безпеки Том Боссерт.

За даними Вашингтона, злому в результаті атаки вірусом піддалися більше 300 тисяч комп'ютерів в 150 країнах світу. У той же час, за даними Європолу, жертвами хакерської атаки могли стати більше 200 тисяч комп'ютерів.

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Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

Комп'ютерний вірус почав проникати в комп'ютерні системи по всьому світу, включаючи Україну, 12 травня. Постраждали, зокрема, комп'ютерні системи німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), іспанської телекомунікаційної системи Telefonica, російського "Мегафона", МВС РФ, Слідчого комітету і РЖД. Французький автовиробник Renault був змушений тимчасово припинити виробництво на деяких своїх заводах у Франції та Словенії.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги комп'ютер вірус викуп жертви
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