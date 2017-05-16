Жертви "віруса-здирника" заплатили 70 тисяч доларів викупу

Адміністрації президента США не відомо жодного випадку розблокування комп'ютера після виплати викупу.

Жертви WannaCry заплатили шахраям 70 тисяч доларів

Жертви атаки вірусом WannaCry до теперішнього моменту виплатили в загальній складності не менше 70 тисяч доларів викупу. При цьому до цих пір не відомо жодного випадку розблокування комп'ютера після здійснення виплати, заявив радник президента США з національної безпеки Том Боссерт.

За даними Вашингтона, злому в результаті атаки вірусом піддалися більше 300 тисяч комп'ютерів в 150 країнах світу. У той же час, за даними Європолу, жертвами хакерської атаки могли стати більше 200 тисяч комп'ютерів.

Мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає викуп у биткоїнах за відновлення доступу до інформації. У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.

Комп'ютерний вірус почав проникати в комп'ютерні системи по всьому світу, включаючи Україну, 12 травня. Постраждали, зокрема, комп'ютерні системи німецького залізничного концерну Deutsche Bahn (DB), іспанської телекомунікаційної системи Telefonica, російського "Мегафона", МВС РФ, Слідчого комітету і РЖД. Французький автовиробник Renault був змушений тимчасово припинити виробництво на деяких своїх заводах у Франції та Словенії.