Єврокомісія оштрафувала Facebook на 110 мільйонів євро

Штраф накладено за обман при купівлі WhatsApp.

Єврокомісія оштрафувала Facebook Pixabay

Єврокомісія оштрафувала соціальну мережу Facebook на 110 мільйонів євро (122 мільйони доларів) за надання неправдивої інформації при купівлі WhatsApp в 2014 році, повідомляє Reuters

За твердженням Єврокомісії, при купівлі WhatsApp Facebook заявила про те, що не може автоматично об'єднати свої облікові записи з месенджером. Разом з тим, це було зроблено в серпні минулого року.

Facebook заявила, що ненавмисно надала неправдиву інформацію і що, за твердженням Єврокомісії, вона ніяк не вплинула на факт злиття з WhatsApp.

У 2014 році Facebook запевняла ЄК що не зможе забезпечити автоматизоване зіставлення користувальницьких облікових записів в Facebook з акаунтами WhatsАpp через відсутність технічних можливостей таких операцій. Разом з тим, у 2016 році в оновлених умовах роботи з WhatsАpp була прописана можливістю об'єднання аккаунта в Facebook з номером телефону. Єврокомісія зробила висновок, що технічна можливість такої прив'язки могла існувати і в 2014 році, і зажадала роз'яснень.

Раніше повідомлялося про те, що Facebook розробляє інструмент, який дозволить цензурувати стрічку новин користувачів. Використання такого інструменту дозволить соціальної мережі повернутися на ринок Китаю.