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Єврокомісія оштрафувала Facebook на 110 мільйонів євро

18 травня в 12:21

Штраф накладено за обман при купівлі WhatsApp.

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Єврокомісія оштрафувала Facebook
Pixabay
Єврокомісія оштрафувала соціальну мережу Facebook на 110 мільйонів євро (122 мільйони доларів) за надання неправдивої інформації при купівлі WhatsApp в 2014 році, повідомляє Reuters.

За твердженням Єврокомісії, при купівлі WhatsApp Facebook заявила про те, що не може автоматично об'єднати свої облікові записи з месенджером. Разом з тим, це було зроблено в серпні минулого року.

Facebook заявила, що ненавмисно надала неправдиву інформацію і що, за твердженням Єврокомісії, вона ніяк не вплинула на факт злиття з WhatsApp.

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У 2014 році Facebook запевняла ЄК що не зможе забезпечити автоматизоване зіставлення користувальницьких облікових записів в Facebook з акаунтами WhatsАpp через відсутність технічних можливостей таких операцій. Разом з тим, у 2016 році в оновлених умовах роботи з WhatsАpp була прописана можливістю об'єднання аккаунта в Facebook з номером телефону. Єврокомісія зробила висновок, що технічна можливість такої прив'язки могла існувати і в 2014 році, і зажадала роз'яснень.

Раніше повідомлялося про те, що Facebook розробляє інструмент, який дозволить цензурувати стрічку новин користувачів. Використання такого інструменту дозволить соціальної мережі повернутися на ринок Китаю.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Facebook Єврокомісія
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