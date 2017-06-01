"Яндекс" закриває офіси в Україні

"Компанія" Яндекс.Україна "включена до списку санкцій і фактично не може вести діяльність на території України. Зокрема, всі рахунки компанії заблоковані, і ми не можемо платити зарплату співробітникам. Тому ми прийняли рішення закрити офіси в Києві та Одесі", - заявив директор зі зв'язків з громадськістю компанії Очир Манджиков.



За словами Манджикова, співробітникам українських офісів запропонують переїхати в філії в інших країнах.





Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своим указом от 15 травня ввів в дію решение РНБО від 28 квітня 2017 року "Про! Застосування персональних спеціальніх економічних та других обмежувальніх заходів (санкцій)". Зокрема, провайдерам заборонили надаваті доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники" і всех сервісів Yandex и Mail.Ru.

29 травня співробітнікі СБУ провели обшукі в офісах компанії "Яндекс" у Києві та Одесі, встановили, що менеджмент компании незаконно збирав і передавав в Росію персональні дані українських громадян. За данімі СБУ, в Росію передавали особисті дані, рід зайнять, способ життя, місця перебування, проживання, роботи, дозвілля, джерела и розміри доходів, номери телефонів, адреси електронної пошти і акаунтів в соціальних мережах.