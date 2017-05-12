Вразивший світ комп'ютерний вірус досяг України

Комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв в 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну, повідомляють міжнародні антивірусні компанії.
Серед пошкоджених пристроїв комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів і інших девайсів. Зокрема, в Великобританії були пошкоджені десятки лікарень. Заражені комп'ютери виявилися заблоковані, на них з'явилися повідомлення з вимогою викупу. Також 12 травня стало відомо про аналогічну атаку на іспанську компанію Telefonica.
За даними представника розробника антивірусу Avast Якуба Кроустека, вірус також атакував комп'ютери в Росії, Україні і на Тайвані. За його даними, мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає від користувача викуп в біткоіни за відновлення доступу до інформації. Про конкретні українські компанії, чиї пристрої піддалися атаці, на даний момент невідомо.
У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої програми WannaCry.
Як повідомлялося, комп'ютерний вірус вразив внутрішню мережеву систему МВС Росії. Можливо, мова йде про вірус WCry (також відомому як WannaCry або WannaCryptor), який шифрує файли користувача, змінює їхнэ розширення (ймовірно на .WNCRY) і просить купити спеціальний розшифровщик за біткоіни, інакше файли будуть видалені. За даними "Газета.ру", вірус вразив мережі Слідчого комітету. "Атаки зазнали комп'ютери по всій Росії. Вірус блокує екран комп'ютера і шифрує файли на жорсткому диску", - повідомило джерело видання.
Російська стільникова компанія "Мегафон" також зазнала хакерської атаки.