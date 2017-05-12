Вразивший світ комп'ютерний вірус досяг України

Програма заблокувала не менше 57 тисяч пристроїв по всьому світу.

WannaCry досяг і України

Комп'ютерний вірус заблокував не менше 57 тисяч пристроїв в 74 країнах по всьому світу, включаючи Україну, повідомляють міжнародні антивірусні компанії.

Серед пошкоджених пристроїв комп'ютери лікарень, державних структур, мобільних операторів і інших девайсів. Зокрема, в Великобританії були пошкоджені десятки лікарень. Заражені комп'ютери виявилися заблоковані, на них з'явилися повідомлення з вимогою викупу. Також 12 травня стало відомо про аналогічну атаку на іспанську компанію Telefonica.

За даними представника розробника антивірусу Avast Якуба Кроустека, вірус також атакував комп'ютери в Росії, Україні і на Тайвані. За його даними, мова йде про вірус WCry (також відомий як WannaCry і WannaCryptor). Він шифрує файли на комп'ютері і вимагає від користувача викуп в біткоіни за відновлення доступу до інформації. Про конкретні українські компанії, чиї пристрої піддалися атаці, на даний момент невідомо.

У п'ятницю корпорація Microsoft оновила операційну систему Windows і свій безкоштовний антивірус, забезпечивши захист від шкідливої ​​програми WannaCry.