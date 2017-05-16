"ВКонтакте" розіслав українським користувачам інструкцію з обходу блокування

"Ми розуміємо, як важливо залишатися на зв'язку з рідними і близькими. Якщо ваш провайдер з якихось причин заблокував доступ до" ВКонтакте ", ви можете скористатися наступними способами", - стверджується за посиланням, що міститься в повідомленні. Далі офіційна "Команда" ВКонтакте "докладно описує методи обходу блокування сайту. Адміністрація соцмережі пропонує використовувати браузери Opera Turbo і "Яндекс Турбо" (останній серед заблокованих в Україні ресурсів) і ряду розширень VPN-сервісів і їх застосування для мобільних пристроїв; замінити адресу DNS-сервера провайдера; скористатися мережею Tor.

Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "мейл.ру Україна" і ТОВ "ВКонтакте".

На "Яндекс" накладаються, зокрема, Такі обмеження як Блокування актівів; обмеження торговельних операцій; перешкоджання Виведення капіталів за Межі України; обмеження Виконання економічних и ФІНАНСОВИХ зобов'язань; обмеження або припиненням Надання телекомунікаційніх послуг и использование телекомунікаційніх мереж Загальне Користування.

Інтернет-провайдерів України забороняється надаваті послуги з доступу користувач мережі Інтернет до ресурсов и сервісів "Яндекса".

Подібні обмеження накладаються на "мейл.ру Україна". Зокрема, інтернет-провайдерам забороняється надаваті послуги з доступу до ресурсов сервісів "Mail.ru" (www.mail.ru), а такоже соціально-орієнтованім ресурсах "Вконтакте" (www.vk.com) і "Однокласники" (www.ok .ru).

Обмеження вводяться на срок у три роки.

У санкційній список такоже внесені "Лабораторія Касперського" і "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ" Доктор Веб ".