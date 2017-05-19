Відбувся реліз гри Injustice 2

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Гра стала продовженням файтинга Injustice: Gods Among Us.

Гравці зможуть створювати і розвивати персонажів всесвіту DC

Компанія NetherRealm Studios випустила файтинг Injustice 2.

Injustice 2 — це продовження суперхіта Injustice: Gods Among Us, в якому гравці можуть створити і розвивати сильні версії своїх улюблених персонажів всесвіту DC. Гра включає вражаючу кількість супергероїв і суперлиходіїв DC і дозволяє змінювати легендарних персонажів за рахунок унікального і потужного спорядження, яке можна отримати в ході гри. Крім того, вперше гравці можуть керувати тим, як їхні персонажі виглядають, б'ються і розвиваються, за допомогою низки ігрових режимів.

Гра доступна на Playstation 4, Xbox One, Android і iOS.

У вересні компанія GSC Game World випустила нову частину легендарних "Козаків".