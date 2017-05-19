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Відбувся реліз гри Injustice 2

19 травня в 11:23

Гра стала продовженням файтинга Injustice: Gods Among Us.

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Гравці зможуть створювати і розвивати персонажів всесвіту DC
Компанія NetherRealm Studios випустила файтинг Injustice 2.

Injustice 2 — це продовження суперхіта Injustice: Gods Among Us, в якому гравці можуть створити і розвивати сильні версії своїх улюблених персонажів всесвіту DC. Гра включає вражаючу кількість супергероїв і суперлиходіїв DC і дозволяє змінювати легендарних персонажів за рахунок унікального і потужного спорядження, яке можна отримати в ході гри. Крім того, вперше гравці можуть керувати тим, як їхні персонажі виглядають, б'ються і розвиваються, за допомогою низки ігрових режимів.

Гра доступна на Playstation 4, Xbox One, Android і iOS.

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У вересні компанія GSC Game World випустила нову частину легендарних "Козаків".

За матеріалами: DT.UA
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Теги гра ігри PlayStation Xbox
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