Великий Бар'єрний риф врятувати не вдасться – вчені

План з порятунку рифу перестав працювати через зміни клімату.

Зміни клімату призводять до загибелі коралів Великого Бар'єрного рифу

Вчені заявили про те, що значна частина плану з порятунку Великого Бар'єрного рифу більше не діє через зміни клімату. Це означає, що риф може бути внесений до список об'єктів всесвітньої спадщини, що знаходяться під загрозою, повідомляє The Guardian

План до 2050 року був представлений у 2015 році і був направлений на те, щоб "забезпечити виконання Великим Бар'єрним рифом видатних універсальних функцій". Тепер же вчені заявили про те, що збереження цінності бар'єрного рифа в якості природної спадщини вже неможливо.

Зміни клімату, які відбулися в 2015 і 2016 роках, спричинили загибель майже половини коралів. Надалі вчені припускають посилення негативного впливу, що призведе до катастрофічних наслідків для коралів і біорізноманіття.

На думку дослідників, на даний момент необхідно зосередитися на збереження "екологічних функцій" рифу. Це означає, що дослідники будуть намагатися зберегти екосистему як ціле, щоб потім вона відродилася, але вже з новою структурою і складом.

Раніше повідомлялося про те, що вчені склали карту регіонів Землі, які найбільше постраждали від змін клімату. При складанні карти науковці використовували супутникові дані, отримані в період з 2000 по 2013 рік. Карта була створена на основі аналізу температури повітря, доступності води, а також хмарного покриву. Вчені здійснили розрахунки для кожної окремо взятого ділянки суші в 5 квадратних кілометрів. Деякі ділянки Землі, наприклад Антарктика і Сахара, не були класифіковані через свою безплідність.