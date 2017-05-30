Великий Бар'єрний риф врятувати не вдасться – вчені

План з порятунку рифу перестав працювати через зміни клімату.
План до 2050 року був представлений у 2015 році і був направлений на те, щоб "забезпечити виконання Великим Бар'єрним рифом видатних універсальних функцій". Тепер же вчені заявили про те, що збереження цінності бар'єрного рифа в якості природної спадщини вже неможливо.
Зміни клімату, які відбулися в 2015 і 2016 роках, спричинили загибель майже половини коралів. Надалі вчені припускають посилення негативного впливу, що призведе до катастрофічних наслідків для коралів і біорізноманіття.
На думку дослідників, на даний момент необхідно зосередитися на збереження "екологічних функцій" рифу. Це означає, що дослідники будуть намагатися зберегти екосистему як ціле, щоб потім вона відродилася, але вже з новою структурою і складом.
Раніше повідомлялося про те, що вчені склали карту регіонів Землі, які найбільше постраждали від змін клімату. При складанні карти науковці використовували супутникові дані, отримані в період з 2000 по 2013 рік. Карта була створена на основі аналізу температури повітря, доступності води, а також хмарного покриву. Вчені здійснили розрахунки для кожної окремо взятого ділянки суші в 5 квадратних кілометрів. Деякі ділянки Землі, наприклад Антарктика і Сахара, не були класифіковані через свою безплідність.DT.UA