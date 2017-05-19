Вчені заявили про озеленення Антарктиди

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Рослинність з'являється в Антарктиці через глобальне потепління.

В Антарктиді знайдено швидкорослі мохи Science Alert

Вчені зафіксували в Антарктиді наявність швидкозростаючих мохів, що свідчить про вплив глобального потепління на найхолодніші куточки Землі, повідомляє Science Alert.

Як заявляють вчені, прискорення біологічної активності відбулося протягом останніх 50 років. Дослідники відзначають, що виявили два види мохів, які ростуть на три міліметри на рік, хоча раніше вони росли тільки на міліметр на рік.

"Люди продовжують думати про Антарктиду, і цілком справедливо, як про дуже холодне місце, але наша робота показує, що деякі її частини зелені, і, ймовірно, будуть ще зеленішим. Навіть ці відносно віддалені екосистеми показують наслідок антропогенної зміни клімату", - заявив один з дослідників Меттью Еймсбері.

Вчені вивчили регіон площею 640 квадратних кілометрів і помітили суттєві біологічні зміни.

"Це ще один показник того, що Антарктида рухається назад в геологічному часі. Атмосферні рівні CO 2 вже піднялися до рівня, яких планета не бачила з пліоцену, тобто більше трьох мільйонів років, коли антарктичний крижаний покрив був меншим, і рівень моря був вищим", - підкреслив фахівець з дослідження льодів Роб Деконто з університету штату Массачусетс.

Українські вчені заявили про те, що озонова діра збільшує стіну, яка захищає Антарктику від повітря з теплих широт. Її зникнення може призвести до того, що потепління в Антарктиді буде йти ще більш швидкими темпами. Детальніше про процеси, що відбуваються в Антарктиді, та дослідження українських вчених читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида".