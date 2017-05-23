Вчені запропонували лікувати рак мозку вірусом Зіку

Існуючі методи лікування цього виду раку обмежені здатністю ліків проникати через гематоенцефалічний бар'єр головного мозку.

Вірус Зіку може допомогти впоратися з раком мозку

Дослідники з Кембриджа тестують метод лікування пухлин мозку за допомогою вірусу Зіку. Зокрема, співробітники бСапсег Research UK хочуть перевірити, чи можна використовувати вірус Зіку для виявлення і знищення клітин гліобластоми - найбільш поширеною і агресивної форми пухлини головного мозку, повідомляє Science Daily.

"Ми хочемо показати, що вірус Зіку може уповільнити зростання пухлини головного мозку у випробуваннях в лабораторії. Якщо ми зможемо винести уроки із здатності вірусу Зіку долати гематоенцефалічний бар'єр, ми отримаємо ключ до майбутнього лікування раку", - підкреслив один з авторів дослідження, доктор Гаррі Булстроуд з Кембриджського університету.

У ході дослідження наукова група планує з'ясувати, як саме вірус знаходить стовбурові клітини і вражає їх.

Перші лабораторні дослідження нового типу лікування гліобластоми проведуть на мишах.

В кінці січня 2016 року ВООЗ оголосила вірус Зіка глобальною загрозою. Експерти прогнозують, що в 2016 році вірусом можуть заразитися до 4 мільйонів чоловік в Південній і Північній Америці. На даний момент випадки захворювання відзначені у всіх частинах світу. Основним рознощиком вірусу є комар Aedes aegypti.

У липні стало відомо, що франко-австрійська компанія Valneva створила пробну версію вакцини проти вірусу Зіку. Препарат розроблений на базі створеної раніше Valneva вакцини від японського енцефаліту.