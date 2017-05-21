Вчені визначили найбільш "хижі" місця Землі

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Найнебезпечніші місця на планеті були виявлені за допомогою пластикових гусениць.

Вчені визначили, в яких регіонах Землі висока небезпека бути з'їденим NASA

Вчені за допомогою фальшивих гусениць змогли виявити найбільш небезпечні місця Землі. Про своє відкриття дослідники повідомили в журналі Science.

У ході дослідження вчені виготовили майже три тисячі гусениць з пластиліну і розмітили їх в 31 точці на шести континентах. Гусениці перебували в цих місцях протягом 4018 днів.

У результаті було встановлено, що найчастіше жертвами ставали гусениці, які перебували на невеликій висоті і ближче до екватора. З кожним градусом широти-від екватора шанси бути з'їденими знижувалися на 3%, на кожні 100 м у висоту — на 6,6%. Також фахівці змогли визначити за відмітинами, хто намагався поласувати пластилінової гусеницею: птах, комаха або ссавець.

На думку вчених, це означає, що хижацтво процвітає на екваторі і мінімально ближче до полюсів.

Раніше вчені заявили про те, що великим тваринам загрожує вимирання до 2100 року. Вчені внесли в тривожний список чорного носорога, бенгальського тигра і інших представників фауни, яких вже сьогодні практично неможливо зустріти в природі.