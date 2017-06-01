Вчені виявили в мозку гризунів "центр кохання"

Дослідники спостерігали за полівками під час формування любовних зв'язків.

У мозку полівок виявлений "центр моногамії"

Вчені виявили особливу область в корі головного мозку полівок, яка змушує гризунів відчувати задоволення від спілкування з "другою половинкою" і відповідає за формування моногамних сімей. Висновки дослідників опубліковані в журналі Nature.

У ході дослідження вчені спостерігали за полівками – великими гризунами, які формують пари на все життя. Дослідники спостерігали за роботою мозку під час формування любовних зв'язків.

Вчені встановили, що ключову роль у формуванні сім'ї відіграє середня частина кори мозку – її нервові клітини активуються першими під час встановлення контактів між самками і самцями, і змушують нервові клітини в так званому прилеглому ядрі, "центр задоволення" мозку, що активно виробляти нервові імпульси і "спілкуватися" одна з одною.

Більше того, виявилося, що сила зв'язку між цими регіонами визначає те, як швидко формується пара, як часто і довго її "половинки" починають притискатися один до одного і турбуватися про життя партнера.

Штучна стимуляція клітин, що з'єднують ці два регіони мозку, змушувала гризунів об'єднуватися в сім'ї і починати піклуватися один про одного навіть тоді, якщо вони майже не знали один одного і спілкувалися протягом дуже короткого часу.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини два кластера генів, які відповідають за розвиток інтелекту. В ході досліджень вчені встановили, що ці ж гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.