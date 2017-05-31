Метиленовий синій виявився здатний сповільнювати старіння шкіри.

Вчені виявили речовину, що уповільнює старіння шкіри

Вчені заявили про те, що метиленовий синій, поширений органічний барвник і медичний препарат, здатний сповільнювати старіння шкіри. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Scientific Reports.

За словами вчених, метиленовий синій продовжує життя фібробластам, клітинам, що виробляють колаген. З віком у шкірі виробляється все менше колагену і все більше ферментів, які його руйнують. Але метиленовий синій зміг уповільнити цей процес.

У ході дослідження вчені працювали з зразками шкіри, які були отримані від здорових людей середнього віку, літніх людей у віці близько 80 років і молодих людей з прогеріею – генетичним захворюванням, що викликає прискорене старіння організму. Крім того, вони використовували зразки штучної шкіри, що імітує епідерміс людини. Виявилося, що при дії метиленового синього фібробласти навіть у людей похилого віку утворювалися набагато краще. Штучна шкіра стала товще і почала утримувати більше води. Крім того, ефект не був тимчасовим – зміни в клітинах збереглися і після закінчення експерименту.

Дослідники відзначають, що необхідна концентрація метиленового синього не настільки висока, щоб пофарбувати шкіру у синій колір, тому вони сподіваються на те, що надалі речовину можна буде використовувати для уповільнення старіння шкіри.

Раніше повідомлялося про те, що вчені знайшли білок, введення якого допоможе зупинити старіння. Випробування на мишах підтвердили, що введення в організм "омолоджуючого" білка помітно покращує фізичний стан тварин. Також у літніх гризунів різко знижувалися шанси померти від серцевих захворювань. Дане відкриття дає людям надію на те, що вони зможуть жити довше.