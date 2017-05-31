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Вчені виявили речовину, що уповільнює старіння шкіри

31 травня в 18:06

Метиленовий синій виявився здатний сповільнювати старіння шкіри.

Ученые
Вчені виявили речовину, що уповільнює старіння шкіри
Вчені заявили про те, що метиленовий синій, поширений органічний барвник і медичний препарат, здатний сповільнювати старіння шкіри. Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Scientific Reports.

За словами вчених, метиленовий синій продовжує життя фібробластам, клітинам, що виробляють колаген. З віком у шкірі виробляється все менше колагену і все більше ферментів, які його руйнують. Але метиленовий синій зміг уповільнити цей процес.

У ході дослідження вчені працювали з зразками шкіри, які були отримані від здорових людей середнього віку, літніх людей у віці близько 80 років і молодих людей з прогеріею – генетичним захворюванням, що викликає прискорене старіння організму. Крім того, вони використовували зразки штучної шкіри, що імітує епідерміс людини. Виявилося, що при дії метиленового синього фібробласти навіть у людей похилого віку утворювалися набагато краще. Штучна шкіра стала товще і почала утримувати більше води. Крім того, ефект не був тимчасовим – зміни в клітинах збереглися і після закінчення експерименту.

Дослідники відзначають, що необхідна концентрація метиленового синього не настільки висока, щоб пофарбувати шкіру у синій колір, тому вони сподіваються на те, що надалі речовину можна буде використовувати для уповільнення старіння шкіри.

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Раніше повідомлялося про те, що вчені знайшли білок, введення якого допоможе зупинити старіння. Випробування на мишах підтвердили, що введення в організм "омолоджуючого" білка помітно покращує фізичний стан тварин. Також у літніх гризунів різко знижувалися шанси померти від серцевих захворювань. Дане відкриття дає людям надію на те, що вони зможуть жити довше.

За матеріалами: gazeta.ru
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Теги старіння вчені дослідження
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