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Вчені виявили причину анорексії

12 травня в 14:46

Дослідники виявили геномний локус нервової анорексії.

Ученые
Вчені знайшли можливу причину анорексії
Міжнародна група вчених виявила можливу причину нервової анорексії. Результати своїх досліджень вчені опублікували в журналі American Journal of Psychiatry.

"Ми ідентифікували один значний геномний локус для нервової анорексії на дванадцятій хромосомі, на ділянці, пов'язаній з діабетом першого типу і аутоімунними порушеннями", — сказала співавтор дослідження Синтія Булі з Каролінського інституту.

За словами дослідника, розлад прийому їжі виявився "генетично пов'язаним з нейротизмом та шизофренією, що підтверджує ідею про те, що анорексія є психічним захворюванням". Також авторам вдалося виявити сильні генетичні кореляції розладу з різними метаболічними особливостями, зокрема, індексом маси тіла і регуляцією інсуліну і глюкози.

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У ході дослідження вчені проаналізували дані про 3495 пацієнтів з нервовою анорексією і 10982 здорових людей; з авторами співпрацювало більше 220 вчених і медиків.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини "гени інтелекту". У ході досліджень вчені встановили, що ці гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.

За матеріалами: Lenta.ru
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Теги вчені анорексія дослідження
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