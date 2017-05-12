Вчені виявили причину анорексії

Дослідники виявили геномний локус нервової анорексії.
"Ми ідентифікували один значний геномний локус для нервової анорексії на дванадцятій хромосомі, на ділянці, пов'язаній з діабетом першого типу і аутоімунними порушеннями", — сказала співавтор дослідження Синтія Булі з Каролінського інституту.
За словами дослідника, розлад прийому їжі виявився "генетично пов'язаним з нейротизмом та шизофренією, що підтверджує ідею про те, що анорексія є психічним захворюванням". Також авторам вдалося виявити сильні генетичні кореляції розладу з різними метаболічними особливостями, зокрема, індексом маси тіла і регуляцією інсуліну і глюкози.
У ході дослідження вчені проаналізували дані про 3495 пацієнтів з нервовою анорексією і 10982 здорових людей; з авторами співпрацювало більше 220 вчених і медиків.
Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в мозку людини "гени інтелекту". У ході досліджень вчені встановили, що ці гени в зміненому стані можуть призвести до епілепсії та когнітивного дисбалансу.Lenta.ru