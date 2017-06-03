Вчені виявили один з найдавніших випадків раку

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Рак діагностовано за останками людини, який жив у XIV столітті.

Підліток помер від раку кістки

Американські вчені вперше діагностували рак за викопними останками людини, які були знайдені в Латинській Америці. На думку вчених, підліток, який жив у XIV столітті, помер від саркоми кісток. Про своє відкриття дослідники повідомили в Journal of Paleopathology.

Вперше поховання підлітка, який помер у віці 14-16 років, було виявлено у 1970 році. Він був похований приблизно в 1300 році на місці сміттєвої купи невеликого землеробського поселення Серро Брух, покинутого за 150 років до цього. Археологи не змогли пояснити настільки незвичайний вибір місця для поховання, однак вирішили, що воно було не випадковим, оскільки тіло покійного було міцно спеленуто тканиною в позі ембріона, а поруч з ним лежали два глиняних горщика і трубка з раковини атлантичного тритона.

Тоді археологи не помітили пошкодження на правій ключовій кістці підлітка. Але через 46 років його останки знову були досліджені вченими. Після проведення комп'ютерної томографії дослідники встановили, що підліток хворів або остеосаркомою, або саркомою Юінга.

На думку вчених, саме слідами саркоми пояснюється наявність у могилі трубки з раковини. Швидше за все, підліток помер в результаті хвороби —трубка використовувалася в медичному обряді, аналогічному тому, який практикують сучасні індіанці Панами.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили в Ізраїлі глиняний черепок 2700-річної давності, на якому видно печатку царя Єзекії, який правив Іудеєю у VIII столітті до н. е. Згідно Біблії, Єзекія зійшов на іудейський престол на третій рік правління ізраїльського царя Осії, тобто у 727 році до н. е., коли йому було 25 років. Єзекія правив Іудеєю протягом 29 років.