Вчені виявили новий вид жаб з прозорою шкірою

Крізь шкіру амфібій можна побачити внутрішні органи.

Жаби мають прозору шкіру на черевці

Вчені знайшли в Еквадорі новий вид жаб, який належить до сімейства Centrolenidae. Це сімейство відрізняє прозора шкіра на черевці, крізь яку можна розглянути внутрішні органи, включаючи печінку і серце.

Новий вид отримав назву Hyalinobatrachium yaku. У перекладі з мови кичуа yaku означає "вода". За словами вчених, потоки води, а саме невеликі річки з повільною течією, відіграють ключову роль у розмноженні цих жаб.

Від інших скляних жаб вид відрізняють кілька рис. Зелені точки на голові і спині у них темніші, ніж у інших видів. Прозора шкіра на грудях і черевці дозволяє роздивитися не лише нирки і сечовий міхур, але і перикард — зовнішню оболонку серця. Область печінки і шлунково-кишкового тракту, навпаки, "закриті" світловідбиваючими клітинами, іридофорами. Тіло у амфібій невелике, близько 2 см, при цьому інші скляні жаби можуть досягати 7,5 см в довжину.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили новий вид гігантських черепах, які проживають на Галапагоських островах. З урахуванням нововідкритого виду, на даний момент на Галапагоських островах мешкають 11 видів гігантських черепах. Раніше їх було 15, проте 4 види вимерли. Такі черепахи, в основному, живуть на сході острова Санта-Крус.