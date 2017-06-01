Вчені виявили нові поклади льоду на поверхні Місяця

Водяний лід знаходиться не тільки в холодних і темних, але і в яскравих і теплих регіонах на поверхні супутника Землі.

На Місяці міститься набагато більше водного льоду, ніж передбачалося

Зонд NASA LRO несподівано виявив у "світлих" кратерах на південному полюсі Місяця великі поклади водяного льоду, що значно розширило запаси води на супутнику Землі. Про свою знахідку вчені повідомили в журналі Icarus.

Нові запаси льоду були виявлені вченими за допомогою LRO – лазерного висотоміра LOLA і інфрачервоного "термометра" Diviner, здатного заміряти навіть невеликі коливання температури на поверхні Місяця.

Використовуючи ці інструменти, вчені склали дві карти Місяця, які ілюстрували те, наскільки "теплими" є різні регіони на її поверхні, і як добре вони відбивають світло. За словами дослідників, комбінація цих параметрів дозволяє досить точно знаходити запаси льоду – заморожена вода, за словами вчених, зазвичай буває більш холодною, ніж "сухий" місячний грунт, і при цьому вона краще відбиває світло.

У минулому вчені NASA шукали лід виключно в темних і холодних кратерах на Місяці, тепер же дослідники встановили, що лід може ховатися і у відносно теплих кратерах на поверхні супутника Землі.

Подібне відкриття посилює загадковість місячних запасів води - на Місяці, незважаючи на велику відстань між ним і Сонцем, міститься приблизно в чотири рази менше льоду, ніж на Меркурії, першої планеті Сонячної системи. Чому це так, вчені поки не знають, і вони сподіваються, що нові спостереження LRO допоможуть знайти відповідь на це питання.

Раніше вчені заявили про те, що на Місяці можливі "місяцетруси". Місяць стискається і деформується під впливом тяжіння Землі. Нещодавно на супутнику нашої планети була виявлена тріщина.