Вчені виявили найбрудніший острів у світі

Вчені заявили про те, що безлюдний острів Хендерсон в південній частині Тихого океану є найбільшна Землі. Висновки дослідників опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Як відзначають дослідники, віддаленість від цивілізації забезпечувала деяким територіям захист від людської діяльності. Разом з тим, кількість використовуваних людством пластмасових виробів весь час зростає. Це призводить до того, що пластик повсюдно поширюється в морському середовищі.

У ході дослідження вчені дослідники дослідили острів Хендерсон, який є одним з найбільш віддалених островів, і встановили, що щільність пластмасових уламків на ньому була найвищою у світі. Всього на острові знаходиться 17,6 тонн пластику, тобто, приблизно 671 фрагмент на квадратний метр.

Як відзначають дослідники, фактично сміття на острові ще більше. Вони розглядали уламки не менше двох міліметрів і ті, які лежать не глибше 10 сантиметрів. На думку вчених, із зростанням кількості виробленого пластику рівень забруднення буде тільки підвищуватися.

Раніше повідомлялося про те, що вчені виявили хробаків, що харчуються пінопластом. у лабораторії 100 черв'яків щодня поїдали 34-39 міліграмів пінопласту. Приблизно половину пластику їхній організм перетворював на двоокис вуглецю (рівно стільки ж, скільки і при вживанні нормальної їжі). Решту вуглеця черв'яки переводили в біодеградировану масу.