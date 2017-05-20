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Вчені виявили кільце сміття навколо Фомальгауту

20 травня в 18:00

Фомальгаут нагадує Сонячну систему чотири мільярди років тому.

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Вчені використали телескоп ALMA
Міжнародна група астрономів за допомогою телескопа ALMA отримали перше повне зображення кільця пилу і уламків навколо молодої зірки Фомальгаут, яка розташовується на відстані 25 світлових років від Землі. Висновки вчених були опубліковані на сайті arxiv.org.

Як стверджують вчені, смуга крижаного пилу шириною близько двох мільярдів кілометрів сформувалася приблизно в 20 мільярдах кілометрів від зірки. Використовуючи нові дані ALMA і детальне комп'ютерне моделювання, дослідники змогли розрахувати точне місце розташування, ширину і геометрію диска. Ці параметри підтверджують, що таке вузьке кільце, ймовірно, створюється гравітаційним впливом планет системи.

На думку дослідників, система Фомальгауту зараз переживає приблизно такий же період інтенсивного метеоритно-кометної бомбардування, який стався в Сонячній системі близько чотирьох мільярдів років тому. Це молода система — їй приблизно 300-400 мільйонів років, а загальна тривалість її життя становитиме, ймовірно, близько мільярда років.

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Раніше вчені змогли помітити процес формування зірки-надгіганта. Міжнародна група астрономів під керівництвом Катарини Джонсон з Ліндського університету спостерігала величезний газопилової диск, який обертається навколо молодої зірки в сузір'ї Центавра. Діаметр об'єкта в дві тисячі разів перевищує відстань від Землі до Сонця, а маса центральної зірки перевищує сонячну в 25 разів. Знахідка може стати підтвердженням гіпотези про механізм виникнення надмасивних зірок шляхом поступового поглинання речовини аккреційних дисків, що бистро обертаються.

За матеріалами: Naked Science
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Теги система науковці зірки астроном
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