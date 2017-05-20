Вчені виявили кільце сміття навколо Фомальгауту

Фомальгаут нагадує Сонячну систему чотири мільярди років тому.
Як стверджують вчені, смуга крижаного пилу шириною близько двох мільярдів кілометрів сформувалася приблизно в 20 мільярдах кілометрів від зірки. Використовуючи нові дані ALMA і детальне комп'ютерне моделювання, дослідники змогли розрахувати точне місце розташування, ширину і геометрію диска. Ці параметри підтверджують, що таке вузьке кільце, ймовірно, створюється гравітаційним впливом планет системи.
На думку дослідників, система Фомальгауту зараз переживає приблизно такий же період інтенсивного метеоритно-кометної бомбардування, який стався в Сонячній системі близько чотирьох мільярдів років тому. Це молода система — їй приблизно 300-400 мільйонів років, а загальна тривалість її життя становитиме, ймовірно, близько мільярда років.
Раніше вчені змогли помітити процес формування зірки-надгіганта. Міжнародна група астрономів під керівництвом Катарини Джонсон з Ліндського університету спостерігала величезний газопилової диск, який обертається навколо молодої зірки в сузір'ї Центавра. Діаметр об'єкта в дві тисячі разів перевищує відстань від Землі до Сонця, а маса центральної зірки перевищує сонячну в 25 разів. Знахідка може стати підтвердженням гіпотези про механізм виникнення надмасивних зірок шляхом поступового поглинання речовини аккреційних дисків, що бистро обертаються.Naked Science