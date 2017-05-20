Вчені відкрили антитіло, яке змушує імунітет вбивати рак

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Відкриття може стати важливим етапом на шляху повної перемоги над раком.

Антитіло змушує імунні клітини атакувати рак Lenta.ru

Американські вчені випадково виявили антитіло, яка приєднується до імунним клітинам і змушує їх атакувати рак . Результати досліджень вчених були опубліковані в журналі Science Immunology.

Дослідники працювали над лікуванням розсіяного склерозу. Це аутоімунна хвороба, що веде до того, що імунні клітини атакують нейрони мозку. Вчені хотіли зробити так, щоб вони "переключилися" з нервової тканини на інші загрози. Під час експерименту за участю мишей дослідники звернули увагу на Т-клітини, що присутні у великій кількості в мозку здорових гризунів, але відсутні в нервовій тканині тих, що страждають розсіяним склерозом. Ці клітини також є у великій кількості в ракових пухлинах.

Вчені припустили, що дані клітини перешкоджають проникненню клітин імунної системи в ракові пухлини. Щоб придушувати Т-кліті, вчені створили спеціальні антитіла. При їх додаванні в культуру імунних клітин виявилося, що протиракова активність останніх помітно зросла через блокування здатності Т-клітин породжувати спеціальні сигнали, що відлякують лімфоцити, які протистоять раку.

Потім вчені ввели антитіла в організм мишей, що мають ракові пухлини. У результаті імунні клітини стали активно проникати в ракові пухлини, сповільнюючи або зупиняючи їхнє зростання. Хороші результати були отримані на прикладі таких хвороб, як меланома, рак прямої кишки і рак мозку. Також невдовзі після лікування організм гризунів виробляв свого роду імунітет, перешкоджає повторній імплантації пухлини.

Раніше повідомлялося про те, що українські вчені винайшли протираковий засіб на основі чорних антарктичних дріжджів Nadsoniela nigra. Дослідження українських вчених-мікробіологів можуть допомогти в боротьбі з раком. Детальніше про дослідження українських вчених в Антарктиді читайте у статті Лідії Суржик та Володимира Драбчука "Українська Антарктида" у свіжому номері газети "Дзеркало тижня. Україна".