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Вчені створили основу для рідкого Термінатора

19 травня в 13:57

Дослідникам вдалося створити рідкий метал.

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Вчені створили метал для рідкого Термінатора
Китайські вчені створили стійкі краплі рідкого металу, які можуть стати основою для "машин з рідкого металу з автономним живленням" аналогом яких був рідкий Термінатор з фільму Джеймса Кемерона. Про відкриття вчених повідомляє ScienceAlert.

Як зазначає видання, завдяки своїй низькій токсичності і здатності змінювати форму, рідкі метали можуть використовуватися для боротьби з раковими захворюваннями або для виробництва моторів роботів.

Зазвичай рідкі метали отримують, сплавляючи галій, олово і індій, однак при цьому на поверхні крапель утворюється тонкий шар оксидів, що робить матеріал липким і непридатним для використання.

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Для того, щоб вирішити цю проблему, вчені розробили метод створення крапель, що дозволяє змінити їх властивості. Дослідники помістили краплі рідкого металу в розчин гідроксиду натрію, що дозволило їм прийняти сферичну форму. Після цього їх обробляли політетрафторетиленом (тефлоном), в ході чого частинки останнього покривали зовнішній шар крапель. У результаті дослідникам вдалося отримати кульки рідкого металу, які не прилипали до поверхні, могли котитися і відскакувати від неї.

Раніше повідомлялося про те, що вчені винайшли матеріал, здатний мінімізувати шкоду від вибуху бомби на борту літака.

 

За матеріалами: DT.UA
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