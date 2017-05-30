Вчені створили керовану ногами роботизовану руку

Датчики встановлюються на ступнях і колінах користувача.

Нога управляється за допомогою датчиків на ногах

Вчені з лабораторії Хіяма Інами у Японії створили роботизовану руку MetaLimbs, якою можна керувати за допомогою рук, повідомляє The Verge.

Датчики для управління рукою встановлюються на стопах і колінах користувача. Крім того, датчики, які дозволяють стискати кулаки руки, встановлюються на пальцях ніг.

Як зазначає видання, управляти роботизованою рукою можна тільки сидячи або стоячи, коли ноги користувача не задіяні ні в якій іншій активності. Вчені припускають, що пристрій допоможе користувачам при виконанні різних завдань.

Раніше вчені навчили робота сумніватися в правильності вказівок людини. Отримавши наказ, робот не відразу його виконує, а спочатку аналізує свої навички і фізичні можливості виконати наказ. Крім цього розглядається становище робота в системі відносин "начальник-підлеглий": робот "думає", чи має він взагалі виконувати цей наказ. Щоб це сталося, людина, що віддає розпорядження повинна володіти відповідними повноваженнями.