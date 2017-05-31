Вчені розширили часові рамки існування придатних для життя умов на Марсі

Рідка вода зберігалася на Червоній планеті довше, ніж передбачалося раніше.
Як відзначають дослідники, силікати мігрували з древніх порід у більш молоді. "Метою місії Curiosity було вивчення того, чи був Марс колись жилим, і він успішно показав, що колись кратер Гейла був озером з водою, яку навіть можна було пити, але ми досі не знаємо, як довго зберігалися ці умови", – заявив дослідник з Лос-Аламоської національної лабораторії Дженс Фрайденванг.
Виявлені поклади могли бути притулком для живих організмів, які жили у минулому Червоної планети. Знахідка узгоджується також з іншим дослідженням, яке нещодавно встановило, що придатні для життя умови зберігалися на Марсі набагато довше, ніж вчені припускали до цього.
У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.DT.UA