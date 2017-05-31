Вчені розширили часові рамки існування придатних для життя умов на Марсі

Рідка вода зберігалася на Червоній планеті довше, ніж передбачалося раніше.

Вчені виявили регіони на Марсі, в яких могло існувати життя NASA

Вчені за допомогою даних, зібраних в кратері Гейла, встановили, що рідка вода зберігалася на Марсі набагато довше, ніж передбачалося до цього. Дослідникам вдалося виявити світлі відкладення, багаті силікатними мінералами, повідомляється на сайті Американського геофізичного союзу.

Як відзначають дослідники, силікати мігрували з древніх порід у більш молоді. "Метою місії Curiosity було вивчення того, чи був Марс колись жилим, і він успішно показав, що колись кратер Гейла був озером з водою, яку навіть можна було пити, але ми досі не знаємо, як довго зберігалися ці умови", – заявив дослідник з Лос-Аламоської національної лабораторії Дженс Фрайденванг.

Виявлені поклади могли бути притулком для живих організмів, які жили у минулому Червоної планети. Знахідка узгоджується також з іншим дослідженням, яке нещодавно встановило, що придатні для життя умови зберігалися на Марсі набагато довше, ніж вчені припускали до цього.

У вересні 2015 року фахівці NASA провели прес-конференцію, під час якої розповіли про те, що знайшли свідчення існування рідкої води на поверхні Марса. Пізніше агентством було представлене анімаційне відео, яке моделює рух потоків води на Червоній планеті.