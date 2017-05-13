Вчені розкрили таємницю загадкового морського чудовиська в Індонезії

Незвичайна істота виявилася вусатим китом.
Вченим вдалося ідентифікувати тварину за горловими складками і верхньою щелепою. Незважаючи на химерний вигляд, це явно вусатий кит, розповів біолог Олександр Верт. "В океані є багато речей, про які ми не знаємо, але не в цьому випадку", - додав він.
Туша невідомої істоти була виявлена в індонезійській провінції Малуку. Довжина тварини складає 15 метрів, а вага – 35 тонн. Вчені-океанографи, які прибули на місце для ідентифікації морської істоти, встановили, що вона перебувала на березі близько трьох днів, перш ніж на неї натрапили рибалки.
В Антарктиді з'явилася ще одна гігантська тріщина. Нова тріщина розташовується в 10 кілометрах від виявленої в грудні 2016 року.DT.UA