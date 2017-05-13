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Вчені розкрили таємницю загадкового морського чудовиська в Індонезії

13 травня в 14:42

Незвичайна істота виявилася вусатим китом.

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Морське чудовисько виявилося вусатим китом
Mbs Sangadji / Facebook
Вчені заявили, що гігантська істота, яка була виявлена на пляжі в Індонезії, насправді є невідомим морським чудовиськом, а вусатим китом в стадії розкладання, повідомляє LiveScience.

Вченим вдалося ідентифікувати тварину за горловими складками і верхньою щелепою. Незважаючи на химерний вигляд, це явно вусатий кит, розповів біолог Олександр Верт. "В океані є багато речей, про які ми не знаємо, але не в цьому випадку", - додав він.

Туша невідомої істоти була виявлена в індонезійській провінції Малуку. Довжина тварини складає 15 метрів, а вага – 35 тонн. Вчені-океанографи, які прибули на місце для ідентифікації морської істоти, встановили, що вона перебувала на березі близько трьох днів, перш ніж на неї натрапили рибалки.

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В Антарктиді з'явилася ще одна гігантська тріщина. Нова тріщина розташовується в 10 кілометрах від виявленої в грудні 2016 року.

За матеріалами: DT.UA
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Теги істота вчені тварини чудовисько
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